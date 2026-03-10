90 años de una voz eterna: tributo a Alfredo Zitarrosa con música y cine

Al cumplirse 90 años del nacimiento de Alfredo Zitarrosa, la sala que lleva su nombre y la Intendencia de Montevideo anunciaron un ciclo de homenajes para conmemorar el legado de una de las voces más emblemáticas de la música popular uruguaya. Los eventos, organizados en conjunto con el Archivo Zitarrosa, se desarrollarán en dos fechas clave con acceso gratuito para todo el público.