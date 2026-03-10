90 años de una voz eterna: tributo a Alfredo Zitarrosa con música y cine

Al cumplirse 90 años del nacimiento de Alfredo Zitarrosa, la sala que lleva su nombre y la Intendencia de Montevideo anunciaron un ciclo de homenajes para conmemorar el legado de una de las voces más emblemáticas de la música popular uruguaya. Los eventos, organizados en conjunto con el Archivo Zitarrosa, se desarrollarán en dos fechas clave con acceso gratuito para todo el público.
Martes 10 de marzo: encuentro íntimo y documental
La primera jornada de tributo se lleva a cabo este martes en la Sala Zitarrosa. El programa incluye:
-
Música en vivo: La actuación del guitarrista Julio Cobelli, histórico colaborador del cantautor.
Mesa de diálogo: Un intercambio de anécdotas y análisis de su obra con referentes como Eduardo Larbanois, Numa Moraes, Cristina Fernández y Washington Carrasco.
Cine: La proyección del documental Ausencia de mí (2018), de Melina Terribili, que explora el doloroso exilio de Zitarrosa durante la dictadura a través de material inédito.
Viernes 10 de abril: gran concierto en el centro de Montevideo
El segundo gran hito del aniversario tendrá lugar en la Plaza Fabini (Plaza del Entrevero). Un escenario montado sobre la Av. 18 de Julio recibirá a más de 20 artistas nacionales de diversas generaciones y estilos.
La base musical estará integrada por Juan Pablo Chapital, Jacinta Bervejillo, Julieta Taramasso y Martín Ibarburu. Entre los solistas confirmados destacan figuras como Malena Muyala, Luana, Tabaré Cardozo, Dani Umpi y el Cuarteto de Guitarras de Julio Cobelli, demostrando la vigencia transgeneracional de la obra de "Don Alfredo".
Un legado vivo
La directora de la Sala Zitarrosa, Cecilia Canesa, subrayó la importancia de estos encuentros para mantener viva la memoria colectiva. El evento cuenta además con el apoyo del Instituto Nacional de Música y la División Promoción Cultural de la comuna.