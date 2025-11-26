Hacete socio para acceder a este contenido

BPS

Una extra

BPS entregará partida especial de fin de año para jubilados y pensionistas

Por concepto de canasta de fin de año se abonará desde el 2 de diciembre junto con el pago correspondiente a noviembre.

BPS pagará una partida extra desde el 2 de diciembre.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El Banco de Previsión Social anunció este martes que más de 155.000 jubilados y pensionistas recibirán el pago de una partida especial de $3.151 por concepto de canasta de fin de año.

El pago de esta partida se realizará a partir del 2 de diciembre, cuando se abonan las pasividades de noviembre. Se realizará a través del medio de pago habitual de las prestaciones.

Habilitados para cobrar

  • Los jubilados que perciben pasividades de hasta $ 20.458 (3,111 BPC).
  • Los pensionistas por sobrevivencia, vejez e invalidez y beneficiarios de Asistencia a la Vejez (Mides), mayores de 65 años al 31/10/2025, que perciben pasividades de hasta $ 20.458.

En todos los casos, no podrán recibir otros ingresos de origen público o privado.

Potencialmente, según informó el BPS, la podrían cobrar otras 10.000 personas que son beneficiarias de pensiones por sobrevivencia. Para eso deberán presentar una declaración jurada para acreditar que promedio de ingresos del núcleo familiar no supera los $20.458. Esto se puede realizar a través del servicio en línea del BPS o presencialmente en sus oficinas.

