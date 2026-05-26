Se destinarán más de USD 20 millones para restaurar la Biblioteca Nacional

Plan de obra

El director del proyecto, Gabriel Calderón, detalló que la ambiciosa renovación estructural y logística se ejecutará por fases. En la primera etapa (6 millones de dólares) se intervendrá la fachada principal, los accesos, la planta baja, las áreas de atención al público y los depósitos de diarios. Habrá también una reorganización interna, se relocalizarán y reordenarán los 16 depósitos que posee el recinto.

También se iniciará la digitalización y unificación de todo el catálogo, se creará un área específica de adquisiciones de la cual la institución carecía y se incorporarán sectores dedicados a la innovación.

Un proyecto con tres dimensiones

Por su parte, la directora de la BNU, Rocío Schiappapietra, subrayó que las bibliotecas no solo deben ser espacios de resguardo del pasado, sino también actores clave "en la construcción de futuro". Bajo esa premisa, Schiappapietra explicó que la renovación se sostendrá sobre tres ejes fundamentales.

Patrimonial: Cuidado y conservación estricta del acervo cultural.

Pública: Garantizar y ampliar el acceso de toda la ciudadanía a las instalaciones.

Territorial: Descentralizar el impacto del proyecto y derramar sus beneficios en las más de 110 bibliotecas públicas distribuidas en todo el país.