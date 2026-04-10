BROU y Ministerio de Turismo firman acuerdo para impulsar el Turismo Social en Uruguay

Como parte del acuerdo, el BROU desarrollará una plataforma web de Turismo Social que permitirá integrar la oferta y la demanda de paquetes turísticos dentro del sistema. A través de esta herramienta digital, los usuarios podrán seleccionar y abonar los servicios mediante distintos medios de pago, como tarjetas de crédito, débito y transferencias directas desde cuentas bancarias.

Inclusión social

Además, el Ministerio de Turismo contará con la posibilidad de subsidiar total o parcialmente los paquetes ofrecidos, mientras que los usuarios podrán financiar el costo de las actividades, facilitando así el acceso a este tipo de experiencias.

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia para promover la inclusión social y el desarrollo del turismo interno, fortaleciendo al mismo tiempo el sector a nivel nacional.