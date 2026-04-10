El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) y el Ministerio de Turismo de Uruguay concretaron este viernes la firma de un acuerdo de colaboración con el objetivo de facilitar la implementación del Sistema Nacional de Turismo Social, una iniciativa orientada a ampliar el acceso a actividades turísticas en todo el país.
Inclusión social
BROU y Ministerio de Turismo firman acuerdo para impulsar el Turismo Social en Uruguay
Como parte del acuerdo, el BROU desarrollará una plataforma web de Turismo Social que permitirá integrar la oferta y la demanda de paquetes turísticos dentro del sistema.