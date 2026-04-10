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Sociedad BROU | turismo |

Inclusión social

BROU y Ministerio de Turismo firman acuerdo para impulsar el Turismo Social en Uruguay

Como parte del acuerdo, el BROU desarrollará una plataforma web de Turismo Social que permitirá integrar la oferta y la demanda de paquetes turísticos dentro del sistema.

Acuerdo BROU y Ministerio de Turismo

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Por Redacción de Caras y Caretas

El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) y el Ministerio de Turismo de Uruguay concretaron este viernes la firma de un acuerdo de colaboración con el objetivo de facilitar la implementación del Sistema Nacional de Turismo Social, una iniciativa orientada a ampliar el acceso a actividades turísticas en todo el país.

En el acto participaron el ministro de Turismo, Pablo Menoni; el presidente del BROU, Álvaro García; y la gerenta general en funciones de la institución financiera, Adriana Núñez.

El sistema tiene como propósito brindar facilidades a diversos sectores de la población, incluyendo personas de recursos limitados, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, niños y trabajadores, para que puedan acceder a propuestas turísticas con fines recreativos, deportivos y culturales en condiciones adecuadas.

Como parte del acuerdo, el BROU desarrollará una plataforma web de Turismo Social que permitirá integrar la oferta y la demanda de paquetes turísticos dentro del sistema. A través de esta herramienta digital, los usuarios podrán seleccionar y abonar los servicios mediante distintos medios de pago, como tarjetas de crédito, débito y transferencias directas desde cuentas bancarias.

Inclusión social

Además, el Ministerio de Turismo contará con la posibilidad de subsidiar total o parcialmente los paquetes ofrecidos, mientras que los usuarios podrán financiar el costo de las actividades, facilitando así el acceso a este tipo de experiencias.

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia para promover la inclusión social y el desarrollo del turismo interno, fortaleciendo al mismo tiempo el sector a nivel nacional.

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