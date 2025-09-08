Mundo Afro destacó la actuación de la justicia en el caso de Yessy López

Embed - Organizaciones Mundo Afro on Instagram: " Mundo Afro expresa su reconocimiento al accionar de la Justicia uruguaya tras la formalización del comunicador Esteban Queimada, acusado de difamación, injuria y racismo, a raíz de los agravios públicos cometidos contra la artista afrodescendiente Yessy López. ( @yessylopez37) La resolución judicial, que dispuso la prohibición de salida del país, entrega de pasaporte, fijación de domicilio y presentación periódica ante la autoridad policial por un plazo de 180 días, constituye un precedente relevante en el combate al racismo y a la discriminación en Uruguay. Mundo Afro destaca el excelente trabajo realizado por el equipo de defensa de la Sra. López, encabezado por el Dr. Luis Olivera Párrafo y asesores de nuestra organización, así como el respaldo brindado por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Desde nuestra institución reafirmamos que el racismo no es una opinión, sino un delito que vulnera la dignidad y los derechos fundamentales de las personas. Los discursos de odio y las prácticas discriminatorias no tienen cabida en una sociedad democrática. Mundo Afro continuará trabajando para que estos avances se consoliden y para que la erradicación del racismo sea asumida como una política de Estado. #MundoAfro #Justicia #NoAlRacismo #DerechosHumanos #AfroUruguay"

