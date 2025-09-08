Mundo Afro destacó la actuación de la justicia en el caso de Yessy López

Embed - Organizaciones Mundo Afro on Instagram: " Mundo Afro expresa su reconocimiento al accionar de la Justicia uruguaya tras la formalización del comunicador Esteban Queimada, acusado de difamación, injuria y racismo, a raíz de los agravios públicos cometidos contra la artista afrodescendiente Yessy López. ( @yessylopez37) La resolución judicial, que dispuso la prohibición de salida del país, entrega de pasaporte, fijación de domicilio y presentación periódica ante la autoridad policial por un plazo de 180 días, constituye un precedente relevante en el combate al racismo y a la discriminación en Uruguay. Mundo Afro destaca el excelente trabajo realizado por el equipo de defensa de la Sra. López, encabezado por el Dr. Luis Olivera Párrafo y asesores de nuestra organización, así como el respaldo brindado por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Desde nuestra institución reafirmamos que el racismo no es una opinión, sino un delito que vulnera la dignidad y los derechos fundamentales de las personas. Los discursos de odio y las prácticas discriminatorias no tienen cabida en una sociedad democrática. Mundo Afro continuará trabajando para que estos avances se consoliden y para que la erradicación del racismo sea asumida como una política de Estado. #MundoAfro #Justicia #NoAlRacismo #DerechosHumanos #AfroUruguay"
Mundo Afro resaltó el trabajo del equipo jurídico que acompañó a Yessy López, liderado por el abogado Luis Olivera y asesores de la organización, así como la destacada labor de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que se involucró activamente en el seguimiento del caso. Para la organización, esta resolución sienta un precedente fundamental al demostrar que las expresiones racistas no pueden quedar impunes en el espacio público ni en los medios de comunicación.