Sociedad Mundo Afro | Yessy López | Esteban Queimada

Difamación, injuria y racismo

Mundo Afro destacó la actuación de la justicia en el caso de Yessy López

Mundo Afro valoró la formalización de Esteban Queimada por delitos de racismo, difamación e injurias, y subrayó la importancia del fallo como precedente histórico.

Por Redacción de Caras y Caretas

La organización Mundo Afro expresó su reconocimiento a la justicia uruguaya tras la reciente formalización del comunicador Esteban Queimada por los delitos de difamación, injuria y racismo. El fallo, que incluye medidas cautelares como la entrega de su pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse cada 15 días en la seccional policial durante 180 días, fue considerado un avance en la lucha contra el racismo y la discriminación en Uruguay.

El caso se originó a raíz de los insultos racistas y denigrantes que Queimada profirió públicamente contra la exvedette y tatuadora Yessy López, a quien llamó “negra excandombera” e “ignorante de mierda”. La negativa del comunicador a retractarse o pedir disculpas derivó en la acción penal y, finalmente, en la decisión judicial que lo formalizó por incitación al odio y difamación reiterada.

Las expresiones racistas no pueden quedar impunes

Mundo Afro resaltó el trabajo del equipo jurídico que acompañó a Yessy López, liderado por el abogado Luis Olivera y asesores de la organización, así como la destacada labor de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que se involucró activamente en el seguimiento del caso. Para la organización, esta resolución sienta un precedente fundamental al demostrar que las expresiones racistas no pueden quedar impunes en el espacio público ni en los medios de comunicación.

Yessy López celebró el fallo y afirmó: “De esta forma es como vamos a terminar con este tipo de personas, que salen abiertamente a manifestarse para ofender y denigrar”. Su declaración fue interpretada como un mensaje de empoderamiento hacia todas las personas que son víctimas de discursos de odio, especialmente en un contexto en el que las redes sociales amplifican la violencia simbólica.

Tras la audiencia en el Juzgado Penal, Queimada reaccionó en redes sociales con mensajes desafiantes, minimizando la decisión judicial y atribuyendo el proceso a cuestiones “ideológicas y políticas”. Sin embargo, para Mundo Afro, la medida judicial confirma que en Uruguay existen mecanismos institucionales capaces de proteger los derechos humanos y la dignidad de las personas frente al racismo estructural.

La organización enfatizó que este tipo de avances tienen valor simbólico y práctico, al enviar un mensaje claro a la sociedad sobre las consecuencias de incurrir en expresiones de odio racial.

