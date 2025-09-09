Cae banda que falsificaba billetes en Rocha y los usaba en comercios de la zona

En coordinación con Fiscalía
Luego de coordinaciones con la Fiscalía del caso, fue interceptada una camioneta y detenido uno de sus ocupantes, un hombre mayor de edad, poseedor de antecedentes penales.
Posteriormente se efectuó un allanamiento en una casa de La Paloma, donde fue detenido otro hombre y se incautó una impresora, cuatro cartuchos de tinta, tres celulares, “y otros elementos compatibles con la investigación”.
Finalmente, ambos detenidos comparecieron ante la Justicia. Un hombre de 49 años fue condenado como “cómplice penalmente responsable de un delito continuado de falsificación de moneda”, con una pena de diez meses de prisión que se cumplirán en régimen de libertad a prueba, sujeta a determinadas condiciones, en el marco de proceso abreviado.
En tanto, el otro hombre, de 40 años, poseedor de antecedentes penales, fue imputado por la “presunta comisión de un delito continuado de falsificación de moneda en calidad de autor”. Se le impuso prisión preventiva por el plazo de 180 días, mientras continúa la investigación.