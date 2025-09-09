Avance médico en Uruguay: nueva técnica evita cirugías en pacientes con pólipos intestinales

Cáncer colorrectal

El cáncer colorrectal constituye el segundo cáncer más frecuente en Uruguay, tanto en hombres como en mujeres, después del de mama, con alrededor de 1.800 casos nuevos al año. Además, es la segunda causa de muerte por cáncer en el país, con casi 1.000 fallecimientos anuales, ubicando a Uruguay en el quintil más alto de incidencia y mortalidad a nivel internacional, según la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer.

Frente a este panorama, la posibilidad de realizar procedimientos menos invasivos marca un hito. Las mucosectomías endoscópicas, que en Casmu se realizan con instrumental de última generación, tienen una duración promedio de una hora y no requieren internación si no surgen complicaciones.

López destacó que estos avances se apoyan en estrictos protocolos de limpieza y desinfección de endoscopios, y en el uso de tecnologías como el dióxido de carbono, que mejora la tolerancia de los pacientes, y el argón plasma, un gas que permite cauterizar vasos y eliminar tejido residual durante las polipectomías.

El presidente de Casmu, Raúl Germán Rodríguez, subrayó que estos logros son el resultado de una política institucional que prioriza la innovación médica: “Estos avances tecnológicos y científicos confirman una vez más el compromiso de Casmu con la salud de la población uruguaya. Nuestra institución apuesta a la capacitación permanente de nuestros equipos y a brindar soluciones de alta calidad que mejoren la vida de nuestros usuarios”.