Cáncer colorrectal

Avance médico en Uruguay: nueva técnica evita cirugías en pacientes con pólipos intestinales

El cáncer colorrectal constituye el segundo cáncer más frecuente en Uruguay. La mucosectomía endoscópica que se realiza en el Casmu, permite remover pólipos de gran tamaño que antes requerían cirugía.

 Casmu está logrando extirpar pólipos intestinales de gran tamaño.

 Comunicación Sur
Por Redacción de Caras y Caretas

En Uruguay, este avance médico significa un antes y un después en la prevención y tratamiento del cáncer colorrectal. El Departamento de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva de Casmu está logrando extirpar pólipos intestinales de gran tamaño mediante procedimientos endoscópicos avanzados, evitando que los pacientes deban pasar por una cirugía tradicional.

Los pólipos son crecimientos anormales de tejido que, en ciertos casos, pueden transformarse en cáncer de colon. De ahí la importancia de su detección y extirpación temprana. Según la doctora Virginia López, jefa del Departamento de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva de Casmu, “a mayor tamaño del pólipo, más riesgo tiene de tener sectores de transformación”.

La especialista explicó que la técnica empleada, denominada mucosectomía endoscópica, permite no solo extraer lesiones que pueden superar los 5 centímetros y ocupar gran parte de la circunferencia del colon, sino también realizar un análisis detallado del patrón mucoso mediante cromoendoscopía. “De esta forma, el endoscopista puede predecir si ese pólipo tiene un tumor asociado o no”, señaló López.

Cáncer colorrectal

El cáncer colorrectal constituye el segundo cáncer más frecuente en Uruguay, tanto en hombres como en mujeres, después del de mama, con alrededor de 1.800 casos nuevos al año. Además, es la segunda causa de muerte por cáncer en el país, con casi 1.000 fallecimientos anuales, ubicando a Uruguay en el quintil más alto de incidencia y mortalidad a nivel internacional, según la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer.

Frente a este panorama, la posibilidad de realizar procedimientos menos invasivos marca un hito. Las mucosectomías endoscópicas, que en Casmu se realizan con instrumental de última generación, tienen una duración promedio de una hora y no requieren internación si no surgen complicaciones.

López destacó que estos avances se apoyan en estrictos protocolos de limpieza y desinfección de endoscopios, y en el uso de tecnologías como el dióxido de carbono, que mejora la tolerancia de los pacientes, y el argón plasma, un gas que permite cauterizar vasos y eliminar tejido residual durante las polipectomías.

El presidente de Casmu, Raúl Germán Rodríguez, subrayó que estos logros son el resultado de una política institucional que prioriza la innovación médica: “Estos avances tecnológicos y científicos confirman una vez más el compromiso de Casmu con la salud de la población uruguaya. Nuestra institución apuesta a la capacitación permanente de nuestros equipos y a brindar soluciones de alta calidad que mejoren la vida de nuestros usuarios”.

