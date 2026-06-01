¿Buscás trabajo? Abrieron las inscripciones para una nueva edición de Uruguay Impulsa

Requisitos para postularse

Para participar es necesario tener entre 18 y 65 años, no percibir ingresos provenientes de empleos públicos o privados y no estar cobrando subsidios por desempleo, enfermedad, jubilaciones ni pensiones.

Quienes resulten seleccionados deberán desempeñar tareas definidas por los gobiernos departamentales en jornadas de seis horas diarias. En el caso de madres con hijos de hasta tres años, la carga horaria será de cuatro horas. Además, el programa incluye instancias de formación orientadas al desarrollo de competencias laborales.

Los beneficiarios recibirán una prestación mensual equivalente a tres Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), lo que representa alrededor de $20.600. También contarán con cobertura de los servicios de salud pública.

La asignación de los cupos se realizará mediante sorteos departamentales. Las personas interesadas pueden completar el formulario de inscripción en línea hasta el 10 de junio.