El programa Uruguay Impulsa, conocido anteriormente como “jornales solidarios”, abrió este 1° de junio una nueva convocatoria dirigida a personas en situación de vulnerabilidad que buscan una oportunidad de empleo y capacitación. Las inscripciones permanecerán habilitadas hasta el próximo 10 de junio.
inserción laboral
¿Buscás trabajo? Abrieron las inscripciones para una nueva edición de Uruguay Impulsa
Las inscripciones a una nueva edición del programa de insersión Uruguay Impulsa estarán habilitadas hasta el 10 de junio. Conocé quiénes pueden postularse y cómo hacerlo.