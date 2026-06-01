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Sociedad Uruguay Impulsa |

inserción laboral

¿Buscás trabajo? Abrieron las inscripciones para una nueva edición de Uruguay Impulsa

Las inscripciones a una nueva edición del programa de insersión Uruguay Impulsa estarán habilitadas hasta el 10 de junio. Conocé quiénes pueden postularse y cómo hacerlo.

Abrieron las inscripciones para una nueva edición de Uruguay Impulsa

Abrieron las inscripciones para una nueva edición de Uruguay Impulsa

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El programa Uruguay Impulsa, conocido anteriormente como “jornales solidarios”, abrió este 1° de junio una nueva convocatoria dirigida a personas en situación de vulnerabilidad que buscan una oportunidad de empleo y capacitación. Las inscripciones permanecerán habilitadas hasta el próximo 10 de junio.

La iniciativa es impulsada por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), junto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Congreso de Intendentes, las intendencias departamentales y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Su objetivo es favorecer la inserción y reinserción laboral de quienes enfrentan mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo.

Según informó días atrás Presidencia, unas 5.500 personas accederán a una oportunidad laboral a través de este programa.

Requisitos para postularse

Para participar es necesario tener entre 18 y 65 años, no percibir ingresos provenientes de empleos públicos o privados y no estar cobrando subsidios por desempleo, enfermedad, jubilaciones ni pensiones.

Quienes resulten seleccionados deberán desempeñar tareas definidas por los gobiernos departamentales en jornadas de seis horas diarias. En el caso de madres con hijos de hasta tres años, la carga horaria será de cuatro horas. Además, el programa incluye instancias de formación orientadas al desarrollo de competencias laborales.

Los beneficiarios recibirán una prestación mensual equivalente a tres Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), lo que representa alrededor de $20.600. También contarán con cobertura de los servicios de salud pública.

La asignación de los cupos se realizará mediante sorteos departamentales. Las personas interesadas pueden completar el formulario de inscripción en línea hasta el 10 de junio.

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