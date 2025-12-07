Canelones refuerza su compromiso con la inclusión en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Apoyo del gobierno de Canelones

El Área de Discapacidad del Gobierno de Canelones y el Municipio de La Floresta brindaron apoyo a la propuesta, reafirmando su compromiso de promover accesibilidad, participación y presencia activa de las personas con discapacidad en la vida social del territorio.

La directora general de Desarrollo Humano, Gabriela Garrido, destacó que la inclusión es una línea de trabajo sostenida durante todo el año. Señaló que el gobierno departamental impulsa acciones vinculadas al acceso a la salud y la educación, como el servicio de camionetas accesibles que trasladan a personas a centros de tratamiento y educativos, y el programa Mar al Alcance, que ofrece sillas anfibias, actividades programadas y bajadas accesibles para facilitar el disfrute de la costa.

Garrido también subrayó la importancia de ofrecer respuestas educativas adaptadas a las características y necesidades de cada niño o niña, garantizando trayectorias inclusivas en condiciones de equidad.

Organizaciones sociales

Desde las organizaciones sociales, Marta Rodríguez resaltó que esta edición marcó una articulación inédita entre asociaciones y colectivos del departamento. “Es la primera vez que diferentes organizaciones nos juntamos para organizar una movilización por el 3 de diciembre”, señaló, y valoró el acompañamiento del Gobierno de Canelones y del Municipio de La Floresta. Recordó, además, que la búsqueda de una sociedad más accesible es una tarea permanente: “Hoy es un día para visibilizar, pero la realidad de las personas con discapacidad es todos los días”.

La perspectiva de las familias también estuvo presente en la voz de Leodán Ravelo, integrante del Colectivo por la Inclusión y la Accesibilidad de Costa Azul. Ravelo, quien utiliza silla de ruedas eléctrica para su movilidad, destacó que la fecha es una oportunidad para reivindicar derechos, construir vínculos y fortalecer la participación. Afirmó que aún persisten desafíos en transporte, educación y recreación, y recordó que la accesibilidad debe abarcar todas las dimensiones de la vida cotidiana.

Durante la jornada se leyó una proclama elaborada por organizaciones de personas con discapacidad, que llamó a profundizar esfuerzos para eliminar barreras y garantizar el cumplimiento de los derechos consagrados por la Convención Internacional de la ONU. El documento puso especial énfasis en la accesibilidad física y al transporte, la educación inclusiva, el derecho al trabajo, la salud, la vivienda, la participación social y la necesidad de contar con recursos que permitan implementar políticas públicas que aseguren una vida digna.

Las actividades del 3 de diciembre reafirmaron el compromiso de Canelones y de su comunidad con la construcción de un territorio más inclusivo, accesible y respetuoso, donde los derechos de todas las personas puedan ejercerse de forma plena.