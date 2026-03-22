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Canelones y AFE avanzan en la recuperación de estaciones ferroviarias para uso comunitario

Canelones y AFE firmaron un acuerdo para recuperar infraestructura ferroviaria y destinarla a actividades sociales en distintas localidades del departamento.

Canelones firmó convenio con AFE.

Canelones firmó convenio con AFE.

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Por Redacción de Caras y Caretas

El Gobierno de Canelones y la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) firmaron un convenio marco de cooperación para recuperar infraestructura ferroviaria en el departamento. El acuerdo establece bases para intervenir en estaciones y predios con el fin de destinarlos a actividades sociales y comunitarias.

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, señaló que el departamento cuenta con infraestructura ferroviaria en desuso. Indicó que el objetivo es trabajar sobre esas instalaciones para recuperarlas y destinarlas a espacios de uso comunitario. Mencionó que se prevé el desarrollo de actividades culturales, sociales y recreativas en esos lugares.

El jerarca también hizo referencia a experiencias previas en el territorio. Explicó que algunas estaciones fueron transformadas en centros de barrio, policlínicas y espacios culturales. Sostuvo que el propósito es extender ese modelo mediante acuerdos que surjan del convenio firmado.

AFE e intendencias

Por su parte, el presidente de la Administración de Ferrocarriles del Estado, Ernesto Cesar, afirmó que la institución definió trabajar junto a las intendencias departamentales. Indicó que el acuerdo permite establecer un marco de colaboración para concretar proyectos en cada territorio.

Cesar señaló que los municipios han planteado inquietudes vinculadas a las estaciones ubicadas en sus zonas. Explicó que el convenio funciona como un punto de partida para canalizar esas demandas y avanzar en soluciones en cada localidad.

En relación con el estado de la infraestructura, sostuvo que existen estaciones en desuso o con daños. Indicó que su recuperación permite destinarlas a actividades sociales y contribuir a la convivencia en esos espacios.

Consolidar iniciativas

La coordinadora del Gabinete Institucional del Gobierno de Canelones, Silvia Santa Cruz, señaló que el acuerdo es resultado de un proceso de trabajo entre las instituciones. Indicó que el convenio permite consolidar iniciativas en curso y generar nuevas acciones en el territorio.

También se refirió al uso de los espacios ferroviarios en relación con la vida en las comunidades. Señaló que la recuperación de estos lugares implica generar ámbitos de encuentro y mantener su presencia en la historia local.

El convenio establece un marco general para avanzar en acuerdos específicos en distintas localidades del departamento. En la firma participaron autoridades de ambas instituciones, entre ellas Pedro Irigoin y Jorge Varela.

El acuerdo define una línea de trabajo entre AFE y el Gobierno de Canelones para intervenir en predios ferroviarios y promover su uso en el territorio.

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