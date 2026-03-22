Canelones y AFE avanzan en la recuperación de estaciones ferroviarias para uso comunitario

AFE e intendencias

Por su parte, el presidente de la Administración de Ferrocarriles del Estado, Ernesto Cesar, afirmó que la institución definió trabajar junto a las intendencias departamentales. Indicó que el acuerdo permite establecer un marco de colaboración para concretar proyectos en cada territorio.

Cesar señaló que los municipios han planteado inquietudes vinculadas a las estaciones ubicadas en sus zonas. Explicó que el convenio funciona como un punto de partida para canalizar esas demandas y avanzar en soluciones en cada localidad.

En relación con el estado de la infraestructura, sostuvo que existen estaciones en desuso o con daños. Indicó que su recuperación permite destinarlas a actividades sociales y contribuir a la convivencia en esos espacios.

Consolidar iniciativas

La coordinadora del Gabinete Institucional del Gobierno de Canelones, Silvia Santa Cruz, señaló que el acuerdo es resultado de un proceso de trabajo entre las instituciones. Indicó que el convenio permite consolidar iniciativas en curso y generar nuevas acciones en el territorio.

También se refirió al uso de los espacios ferroviarios en relación con la vida en las comunidades. Señaló que la recuperación de estos lugares implica generar ámbitos de encuentro y mantener su presencia en la historia local.

El convenio establece un marco general para avanzar en acuerdos específicos en distintas localidades del departamento. En la firma participaron autoridades de ambas instituciones, entre ellas Pedro Irigoin y Jorge Varela.

El acuerdo define una línea de trabajo entre AFE y el Gobierno de Canelones para intervenir en predios ferroviarios y promover su uso en el territorio.