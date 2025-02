Capitán Miranda utilizado para fiestas privadas y un bote hundido

Según los denunciantes "Prefectura autoriza embarcaciones del Yacht Club Punta del Este a trasladar civiles a una fiesta. No llevan chalecos salvavidas. Las embarcaciones son para aguas confinadas. No autorizadas para traslados fuera del espejo de agua del puerto. El Yacht club usa el Capitán Miranda, pagado por los contribuyentes para fiestitas privadas de los millonarios"

En las imágenes se puede visualizar a parte de una tripulación civil ascender al buque sin ningún tipo de elemento de seguridad.

WhatsApp Video 2025-02-03 at 16.35.57.mp4

.E el rescate de los náufragos participa un funcionario de la ESNAL, y un oficial. El Bote que viene es el Zodiac del Miranda. Dejan en la isla a los que llevaba y vuelve a la lancha por los 6 náufragos.

El dueño del Bote Nueva Era evaluado en unos 8 mil dólares no fue notificado del accidente según los denunciantes.

Las mismas fuentes denuncian que "dos empresas de tráfico radicaron la denuncia y el prefecto de punta del este la cajoneó Porque fue el mismo el que autorizó el traslado irregular".

Armada vs Empresa

Según los denunciantes, "Subieron 6 personas al bote, no abrieron en Espiche, no bajaron ninguna de las dos colas de pato y tampoco prendieron la bomba de achique. Empezó a embarcar agua y se terminó hundiendo. Terminaron los 6 flotando en el agua con el chaleco salvavidas. Los rescató una lancha de tráfico. No dijeron nada de nada".

Según los denunciantes la Armada busca responsabilizar a la empresa., alegando que el bote no tenía reserva de flotabilidad, algo que es falso ya que el Matial PAD (Poliuretano de alta densidad) no es necesario que tenga reserva de flotabilidad ya que es un material que flota de por sí. Una de las medidas a tomar fue desarmar el motor y hacer el motor nuevo.

El insuceso no ha sido notificado en las paginas web de la Armada o del Yacht Club de Punta del Este y esperamos la versión oficial de la Armada Nacional.