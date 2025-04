Captan al presidente de San Lorenzo recibiendo una coima de miles de dólares

Moretti: "Sí, 25, 30... Hacé una cosa, para que los tipos vean... También es chocante decir yo, el presidente..."

Mujer: "No, no es chocante para mí. Vos con eso podés hacer lo que vos quieras... Bueno, yo te doy unos, primero 10 mil dólares, ¿está bien?"

Moretti: "25 mil."

Mujer: "Bueno, y después en julio vemos los otros 15. ¿Sí?, ¿o querés los 25?"

Moretti: "Y la idea es que estén antes para yo..."

Mujer: "Yo te pongo los 25 pero al chico fichameló."

La conversación sienta el marco del posterior video, que se convierte en una prueba visual contundente.

El video que compromete a Moretti

En el video difundido, grabado por un tercero, se observa a Moretti reunido con la mujer y otras personas, entre ellas Francisco Sánchez Gamino, funcionario de la Jefatura de Gabinete, quien habría sido apartado de su cargo tras la difusión del escándalo.

Durante la charla, la mujer le entrega un fajo de billetes al presidente, quien lo guarda directamente en un bolsillo interno de su saco sin contarlo.

"Bueno, 20. Si querés, contalo", le dice la mujer al entregarle el dinero, a lo que añade: "Contalo, ¿no lo contás?".

Según la investigación, se trata de un primer pago de 20 mil dólares. En la misma reunión, Moretti pregunta por el joven futbolista: “¿Cómo estaba el nene?”, a lo que la mujer responde que está “desesperado por jugar”.

Además, hay un segundo video, grabado en otro encuentro, donde el dirigente habría recibido otros 5 mil dólares para completar el monto acordado.

Evaluación técnica y favoritismo

Otro de los audios revelados arroja más luz sobre la mecánica del presunto favoritismo. En él, Moretti comenta:

"Estuve todo el partido viendo con Romano (Marcelo, coordinador de Inferiores) y con Ortigoza (Néstor, responsable del fútbol), y les pregunté. Me dice 'no, bien. A ver, si vos no me decís nada, no lo elijo porque hay otro chico que está mejor que él'".

Este testimonio sugiere que el juvenil por el que se habría pagado no era considerado entre los mejores por el cuerpo técnico, lo que refuerza la sospecha de que su eventual incorporación estaría motivada por el pago irregular y no por méritos deportivos.