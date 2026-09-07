Caranchos: Colegio de Abogados calificó de "incompatibles e inaceptables" las actuaciones de los abogados

La importancia ética en la abogacía

A su vez, desde el CAU explicaron que "el debate ético relativo al comportamiento de los profesionales es y debe ser independiente del alcance de la Justicia Penal donde debe preservarse las garantías y los derechos de los indagados, el debido proceso así como la medida cautelar de reserva de la indagatoria", agrega la misiva firmada por el presidente del Colegio de Abogados, Florencio Macedo, y el secretario, Álvaro Acordagoitia.

Para este caso específico, recordó la disposición del Código de Ética para la Abogacía Nacional que reprocha la conducta de dirigirse directamente o a través de terceros a víctimas de siniestros puesto que "carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado por encontrarse en ese momento sufriendo una reciente desgracia personal o colectiva".

"La ética no es un complemento del ejercicio profesional: es su esencia misma", aseveró el colegio. Concluyó que las prácticas de los abogados imputados días atrás "son incompatibles e inaceptables con el ejercicio de la abogacía".