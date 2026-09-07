El Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) emitió un comunicado tras la imputación de cuatro abogados en el marco de la "Operación Carancho", por la filtración de datos personales de víctimas de accidentes de tránsito, con el objetivo de contactarlas para brindarles asesoramiento legal para el cobro del Seguro Obligatorio de Automotores (SOA).
Abogados imputados
Caranchos: Colegio de Abogados calificó de "incompatibles e inaceptables" las actuaciones de los abogados
"La ética no es un complemento del ejercicio profesional: es su esencia misma", advirtió el Colegio de Abogados en un comunicado sobre la Operación Carancho.