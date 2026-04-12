Durante este fin de semana, la ciudad de Cardona se convierte en epicentro de la tradición con la 64ª edición de la Revancha del Prado 2026, un evento que año tras año reafirma su lugar como uno de los más convocantes de la región. El predio ubicado sobre Ruta 55, frente a La Lata Vieja, será escenario de un intenso programa que combina destreza criolla, música folclórica y espíritu campero.
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Cardona vibra con la tradición: llega la 64ª Revancha del Prado 2026
Jineteadas, música folclórica y tradición gaucha se reúnen del 10 al 12 de abril en Cardona con una nueva edición de La Revancha del Prado.