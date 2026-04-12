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Sociedad Revancha del Prado |

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Cardona vibra con la tradición: llega la 64ª Revancha del Prado 2026

Jineteadas, música folclórica y tradición gaucha se reúnen del 10 al 12 de abril en Cardona con una nueva edición de La Revancha del Prado.

La tradición llega a Cardona.

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Por Redacción de Caras y Caretas

Durante este fin de semana, la ciudad de Cardona se convierte en epicentro de la tradición con la 64ª edición de la Revancha del Prado 2026, un evento que año tras año reafirma su lugar como uno de los más convocantes de la región. El predio ubicado sobre Ruta 55, frente a La Lata Vieja, será escenario de un intenso programa que combina destreza criolla, música folclórica y espíritu campero.

La apertura oficial tendrá lugar el viernes con el clásico desfile de Caballería Gaucha, una postal que refleja la identidad y las raíces del interior. La jornada continuará con una peña folclórica que reunirá a artistas y público en un ambiente festivo, para culminar con un cierre bailable que promete extender la celebración hasta la madrugada.

El sábado estuvo dedicado a las pruebas de rienda, que este año suman un atractivo especial: dos camionetas 0 kilómetro como premio para los ganadores. La expectativa es alta, con cerca de 400 competidores inscriptos que buscarán destacarse en una disciplina que exige precisión, técnica y conexión con el caballo.

Tradición y jineteadas

El domingo, en tanto, llegará el momento más esperado con las tradicionales jineteadas. Desde las primeras horas de la mañana se desarrollarán más de 160 montas, con la participación de jinetes de primer nivel, entre ellos campeones consagrados en el Prado y en Jesús María, como “Carli” Povea y Sebastián Regueira.

El espectáculo se completa con una destacada grilla artística que incluye a Copla Alta, Lucía Chappe, Enzo Castro y La Penúltima. En el ruedo, la narración estará a cargo de Cacho Márquez y Carlitos Figueroa, acompañados por el floreo de Luis Cabrera y Manuel Calero, además de la presencia especial del argentino Milton Pino.

Con una organización que apuesta a la calidad y una convocatoria que crece año a año, Cardona se prepara para vivir un fin de semana donde la tradición será la gran protagonista.

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