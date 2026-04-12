Cardona vibra con la tradición: llega la 64ª Revancha del Prado 2026

Tradición y jineteadas

El domingo, en tanto, llegará el momento más esperado con las tradicionales jineteadas. Desde las primeras horas de la mañana se desarrollarán más de 160 montas, con la participación de jinetes de primer nivel, entre ellos campeones consagrados en el Prado y en Jesús María, como “Carli” Povea y Sebastián Regueira.

El espectáculo se completa con una destacada grilla artística que incluye a Copla Alta, Lucía Chappe, Enzo Castro y La Penúltima. En el ruedo, la narración estará a cargo de Cacho Márquez y Carlitos Figueroa, acompañados por el floreo de Luis Cabrera y Manuel Calero, además de la presencia especial del argentino Milton Pino.

Con una organización que apuesta a la calidad y una convocatoria que crece año a año, Cardona se prepara para vivir un fin de semana donde la tradición será la gran protagonista.