Un total de 3.542 familias retiraron sus contenedores intradomiciliarios este sábado en La Teja

El paso a paso de la Intendencia de Montevideo

Bergara remarcó que el programa se implementa de forma progresiva, “paso a paso”, con el objetivo de sustituir gradualmente los contenedores ubicados en la vía pública por soluciones intradomiciliarias que favorezcan una gestión más eficiente y ordenada de los residuos. En ese sentido, señaló que los materiales reciclables son derivados a plantas y cooperativas de clasificación, contribuyendo no solo a la mejora ambiental, sino también a la generación de empleo.

“Con el apoyo de todo el pueblo montevideano estamos cambiando la forma de recolección de residuos, con la convicción de construir entre todos y todas una mejora importante en un tema tan sensible para la población”, afirmó.

La intervención abarca el área comprendida entre la avenida Carlos María Ramírez, la ruta nacional Dr. Hugo Batalla y Florentino Ameghino, donde se entregará un contenedor por hogar, alcanzando a 3.542 viviendas. Como parte del proceso, se prevé además el retiro de 79 contenedores de la vía pública.

Por su parte, el director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, explicó que la implementación del programa responde a un trabajo coordinado con los consejos vecinales y municipales. “Estamos instalando islas para reciclaje en los lugares acordados con el municipio y entregando composteras a quienes deseen sumarse a esta práctica”, indicó.

Asimismo, adelantó que se desarrollarán nuevas herramientas de seguimiento y cercanía con la comunidad, a través de canales de comunicación directa como grupos de WhatsApp, con el objetivo de monitorear el funcionamiento del sistema y fortalecer la participación vecinal.

El programa Hogares Sustentables forma parte de la Agenda Ambiental Estratégica de Montevideo, una hoja de ruta que busca transformar el modelo de gestión de residuos mediante la promoción de la clasificación en origen, la reducción y valorización de materiales, y el impulso de la economía circular.

La respuesta del vecindario fue ampliamente positiva. Durante la jornada, numerosas familias se acercaron a retirar sus contenedores y manifestaron su conformidad con la iniciativa. “Nos parece buena idea porque vamos a retirar la basura de las calles”, “confiamos en que será mucho mejor para el barrio” y “todo lo que ayude a que podamos vivir mejor es bien recibido”, fueron algunas de las valoraciones recogidas, que reflejan la expectativa generada en torno a este nuevo sistema.