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Sociedad contenedores |

Nuevo sistema

Un total de 3.542 familias retiraron sus contenedores intradomiciliarios este sábado en La Teja

El predio de Uruguay Montevideo fue escenario de una nueva jornada de entrega de contenedores intradomiciliarios por parte de la Intendencia de Montevideo.

Miles de familias retiraron sus contenedores intradomiciliarios.

Miles de familias retiraron sus contenedores intradomiciliarios.
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Por Redacción Caras y Caretas

Este sábado, el predio de Uruguay Montevideo fue escenario de una nueva instancia del proceso de transformación del sistema de limpieza en la ciudad, con la entrega por parta de la Intendencia de Montevideo de contenedores intradomiciliarios a miles de vecinos y vecinas de la zona de la Teja.

El encuentro contó con la presencia del intendente de Montevideo, Mario Bergara; la secretaria general, Viviana Repetto; el director del Departamento de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou; junto a otras autoridades departamentales, municipales y equipos de gobierno.

Durante la jornada, el jefe comunal subrayó la relevancia de este tipo de iniciativas en el marco de una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. “Estamos convencidos de que este proceso que construimos juntos, la intendencia, los municipios y los vecinos y vecinas, va a cambiar la forma en que procesamos una enorme cantidad de residuos”, expresó, al tiempo que destacó la incorporación de criterios de clasificación que permiten separar materiales reciclables y promover el compostaje.

El paso a paso de la Intendencia de Montevideo

Bergara remarcó que el programa se implementa de forma progresiva, “paso a paso”, con el objetivo de sustituir gradualmente los contenedores ubicados en la vía pública por soluciones intradomiciliarias que favorezcan una gestión más eficiente y ordenada de los residuos. En ese sentido, señaló que los materiales reciclables son derivados a plantas y cooperativas de clasificación, contribuyendo no solo a la mejora ambiental, sino también a la generación de empleo.

“Con el apoyo de todo el pueblo montevideano estamos cambiando la forma de recolección de residuos, con la convicción de construir entre todos y todas una mejora importante en un tema tan sensible para la población”, afirmó.

La intervención abarca el área comprendida entre la avenida Carlos María Ramírez, la ruta nacional Dr. Hugo Batalla y Florentino Ameghino, donde se entregará un contenedor por hogar, alcanzando a 3.542 viviendas. Como parte del proceso, se prevé además el retiro de 79 contenedores de la vía pública.

Por su parte, el director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, explicó que la implementación del programa responde a un trabajo coordinado con los consejos vecinales y municipales. “Estamos instalando islas para reciclaje en los lugares acordados con el municipio y entregando composteras a quienes deseen sumarse a esta práctica”, indicó.

Asimismo, adelantó que se desarrollarán nuevas herramientas de seguimiento y cercanía con la comunidad, a través de canales de comunicación directa como grupos de WhatsApp, con el objetivo de monitorear el funcionamiento del sistema y fortalecer la participación vecinal.

El programa Hogares Sustentables forma parte de la Agenda Ambiental Estratégica de Montevideo, una hoja de ruta que busca transformar el modelo de gestión de residuos mediante la promoción de la clasificación en origen, la reducción y valorización de materiales, y el impulso de la economía circular.

La respuesta del vecindario fue ampliamente positiva. Durante la jornada, numerosas familias se acercaron a retirar sus contenedores y manifestaron su conformidad con la iniciativa. “Nos parece buena idea porque vamos a retirar la basura de las calles”, “confiamos en que será mucho mejor para el barrio” y “todo lo que ayude a que podamos vivir mejor es bien recibido”, fueron algunas de las valoraciones recogidas, que reflejan la expectativa generada en torno a este nuevo sistema.

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