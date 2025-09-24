Niña de 5 años está grave tras ser atropellada por una moto que corría picadas

La víctima fue enviada al Hospital del Cerro con varias lesiones de entidad. La menor estaba en un cumpleaños y se encontraba en la calle para ir a su casa cuando la atropellaron.

Corría carreras

Según testigos, el conductor, un hombre que corría carreras con otros motociclistas, se dio a la fuga luego del hecho. La niña, que estaba en la vereda durante un cumpleaños de un vecino, sufrió un golpe en la cabeza y fue trasladada por sus padres al Hospital del Cerro, donde permanece internada en estado grave.

De acuerdo con la información policial, tras el accidente un familiar retiró la moto del lugar y tampoco permanecieron en la escena los otros dos participantes de la carrera.

Minutos después del ingreso de la niña al centro de salud, una persona llegó al hospital con varias lesiones y manifestó haber sufrido un accidente de tránsito. La Policía indicó que se trataría del conductor de la moto involucrada en el siniestro.