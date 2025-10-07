Cayó pareja que armó una empresa trucha para estafar a empleados, BPS y compañía crediticia

Un hombre de 43 años y a una mujer de 42, fueron condenados por haber conformado una empresa ficticia, a través de la cual, utilizando a sus empleados, accedían a préstamos otorgados por una compañía crediticia, los cuales luego no eran abonados, generando un perjuicio económico estimado en $ 3 millones.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La sofisticada estafa en Rivera
La maniobra fue detectada cuando se constató que los sueldos declarados para obtener los préstamos no coincidían con las labores declaradas por los solicitantes. Asimismo, se comprobó que los implicados realizaron registros falsos ante el Banco de Previsión Social (BPS), con el fin de obtener beneficios sociales, subsidios, cobertura mutual e historias laborales apócrifas.
El operativo a cargo de efectivos de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Rivera, logró detener el martes de la semana pasada a la pareja que era requerida por la Justicia en el marco de una investigación iniciada en el año 2024.
Una vez arrestados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía y conducidos ante la Sede Judicial.
Finalizada la audiencia, el Juzgado Letrado de Rivera de 2° Turno dispuso la condena de J.A.D.L. como autor penalmente responsable de la comisión de reiterados delitos de estafa, uno de ellos agravado por cometerse en perjuicio del Estado o de un ente público, reiterados delitos de falsificación de documento privado, reiterados delitos de falsificación ideológica por un particular y un delito de asociación para delinquir, todos en régimen de reiteración real, imponiéndole una pena de 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.
Por su parte, S.M.P.L. fue condenada como cómplice de los reiterados delitos de estafa, uno de ellos agravado por cometerse ante un ente público y autora de un delito de uso de documento privado falso en régimen de reiteración real, debiendo cumplir una pena de 2 años de prisión en régimen de libertad a prueba.