Cayó pareja que armó una empresa trucha para estafar a empleados, BPS y compañía crediticia

Una vez arrestados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía y conducidos ante la Sede Judicial.

Finalizada la audiencia, el Juzgado Letrado de Rivera de 2° Turno dispuso la condena de J.A.D.L. como autor penalmente responsable de la comisión de reiterados delitos de estafa, uno de ellos agravado por cometerse en perjuicio del Estado o de un ente público, reiterados delitos de falsificación de documento privado, reiterados delitos de falsificación ideológica por un particular y un delito de asociación para delinquir, todos en régimen de reiteración real, imponiéndole una pena de 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Por su parte, S.M.P.L. fue condenada como cómplice de los reiterados delitos de estafa, uno de ellos agravado por cometerse ante un ente público y autora de un delito de uso de documento privado falso en régimen de reiteración real, debiendo cumplir una pena de 2 años de prisión en régimen de libertad a prueba.