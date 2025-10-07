En el Día de los Sin Techo, Fucvam reiteró reclamo de más recursos para la vivienda

Seguidamente mencionó la necesidad de una cartera de tierras a nivel nacional. A su juicio esta "debe tener una mayor dinámica para que en todo el país haya tierras para la construcción de vivienda de interés social", ya que la actual no cubre a todos los departamentos.

IVA a las cooperativas

Fucvam continúa reclamando la exoneración de IVA a las cooperativas, ya que estas "han demostrado ser una política de vivienda adecuada, una política de vivienda que construye, que no deja esqueletos por la mitad y que tiene un nivel de repago importante".

Por esa razón dijo ver con preocupación que "no haya estado presente en el mensaje presupuestal. Hoy no está arriba de la mesa la exoneración del iVA a las cooperativas y nos parece importante en contraste con el cúmulo de exoneraciones que tiene la vivienda promovida".