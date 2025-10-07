En el Día de los Sin Techo, Fucvam reiteró reclamo de más recursos para la vivienda

Simultáneamente con el Día Mundial del Hábitat, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) realizó una movilización en Plaza Cagancha para reiterar sus reclamos de aumento del presupuesto para vivienda, exoneración del IVA y cartera de tierra a nivel nacional.
"En el Día Mundial de los Sin Techo, que para las Naciones Unidas es el Día del Hábitat, se trata de poner arriba de la mesa todos los déficits del sistema para que se haga realidad el artículo 45 de nuestra Constitución, donde se establece que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país tienen derecho al acceso a la vivienda", dijo el presidente de Fucvam, Ernesto Cal, con motivo de la movilización.
Destacó, en entrevista con MVD Noticias, los "planteos históricos" de Fucvam, entre los que se cuentan la reconstitución del Fondo Nacional de Vivienda. La federación "ha presentado una propuesta con aumentar el impuesto que pagan las grandes riquezas de este país, que además es el impuesto que menos recauda por las exoneraciones que tiene, para asignarlo a vivienda", explicó Cal.
Seguidamente mencionó la necesidad de una cartera de tierras a nivel nacional. A su juicio esta "debe tener una mayor dinámica para que en todo el país haya tierras para la construcción de vivienda de interés social", ya que la actual no cubre a todos los departamentos.
IVA a las cooperativas
Fucvam continúa reclamando la exoneración de IVA a las cooperativas, ya que estas "han demostrado ser una política de vivienda adecuada, una política de vivienda que construye, que no deja esqueletos por la mitad y que tiene un nivel de repago importante".
Por esa razón dijo ver con preocupación que "no haya estado presente en el mensaje presupuestal. Hoy no está arriba de la mesa la exoneración del iVA a las cooperativas y nos parece importante en contraste con el cúmulo de exoneraciones que tiene la vivienda promovida".