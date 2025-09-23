Lo que empezó como una denuncia por rapiña en un bar de la pequeña localidad de Achar terminó destapando una investigación mucho más grave. Un hombre de 34 años fue detenido por robar bebidas alcohólicas bajo amenazas, pero ahora la Justicia también lo señala como presunto responsable de un abuso sexual agravado, ocurrido en mayo del año pasado.
En Tacuarembó
Cayó por rapiña y lo investigan también por abuso sexual agravado
