En Tacuarembó

Cayó por rapiña y lo investigan también por abuso sexual agravado

Un hombre de 34 años fue detenido tras una rapiña en Achar, pero la Justicia también lo investiga por un caso de abuso sexual agravado en 2024.

 Foto: Gastón Britos/ FocoUy
Por Redacción de Caras y Caretas

Lo que empezó como una denuncia por rapiña en un bar de la pequeña localidad de Achar terminó destapando una investigación mucho más grave. Un hombre de 34 años fue detenido por robar bebidas alcohólicas bajo amenazas, pero ahora la Justicia también lo señala como presunto responsable de un abuso sexual agravado, ocurrido en mayo del año pasado.

El episodio más reciente se produjo el 10 de setiembre. Según la denuncia, el sujeto ingresó a un bar, intimidó al dueño y se llevó varias botellas antes de huir. La Policía lo localizó poco después y lo llevó a declarar, quedando bajo medidas restrictivas que le prohibían acercarse al local y a su propietario.

Detención

Sin embargo, el hombre no tardó en desafiar esas disposiciones judiciales. Apenas unos días después volvió a incumplir las órdenes, lo que motivó una nueva detención.

Fue en ese contexto que la Fiscalía reactivó una investigación previa en su contra por un presunto abuso sexual agravado, denunciado en mayo de 2024. Esa causa se sumó al expediente actual y terminó pesando en la resolución judicial.

Finalmente, el Juzgado de Paso de los Toros formalizó la investigación contra el acusado por un delito de amenazas, dos de desacato y un delito de abuso sexual agravado. Como medida cautelar, se dispuso su prisión preventiva por 120 días, mientras avanza el proceso judicial.

