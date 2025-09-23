Trepó hasta lo más alto de una antena y cayó al vacío cuando lo convencieron de bajar

Un hecho insólito se registro en la tarde de este lunes que sacudió al barrio La Humedad en la ciudad de Salto y pudo terminar en una desgracia.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Allí, según informa el medio local Laguardia Digital, un hombre de unos 30 años trepó decenas de metros hasta encaramarse a lo más alto de una antena, estructura que perteneciera a la radio Cultural.
Una vez en el extremo de la antena, el sujeto se balanceó tomado de unos cables y amenazó con lanzarse al vacío.
Perdió el equilibrio y cayó
De inmediato acudió al lugar personal policial y también de Bomberos. Uniformados y vecinos intentaron convencer al hombre de que depusiera su actitud. Finalmente, este pareció acceder y comenzó a descender por sus propios medios, tal como había subido. Por desgracia, cuando le faltaban unos seis metros para completar la bajada, perdió el equilibrio y cayó.
De inmediato fue asistido y trasladado en ambulancia al Hospital de Salto, donde se comprobó que presentaba diversos traumatismos y quedó internado.
De acuerdo con el citado medio, vecinos de la zona manifestaron que el hombre es conocido en el barrio, donde se lo suele ver deambulando.