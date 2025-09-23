Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad antena | cayó | Salto

Salto

Trepó hasta lo más alto de una antena y cayó al vacío cuando lo convencieron de bajar

El hombre fue asistido y trasladado en ambulancia al Hospital de Salto, donde se comprobó que presentaba diversos traumatismos y quedó internado.

Un hombre trepó a una antena y se cayó de unos 6 metros. Ocurrió en la ciudad de Salto.

 Foto: Laguardia Digital
Por Redacción Caras y Caretas

Un hecho insólito se registro en la tarde de este lunes que sacudió al barrio La Humedad en la ciudad de Salto y pudo terminar en una desgracia.

Allí, según informa el medio local Laguardia Digital, un hombre de unos 30 años trepó decenas de metros hasta encaramarse a lo más alto de una antena, estructura que perteneciera a la radio Cultural.

Una vez en el extremo de la antena, el sujeto se balanceó tomado de unos cables y amenazó con lanzarse al vacío.

Perdió el equilibrio y cayó

De inmediato acudió al lugar personal policial y también de Bomberos. Uniformados y vecinos intentaron convencer al hombre de que depusiera su actitud. Finalmente, este pareció acceder y comenzó a descender por sus propios medios, tal como había subido. Por desgracia, cuando le faltaban unos seis metros para completar la bajada, perdió el equilibrio y cayó.

De inmediato fue asistido y trasladado en ambulancia al Hospital de Salto, donde se comprobó que presentaba diversos traumatismos y quedó internado.

De acuerdo con el citado medio, vecinos de la zona manifestaron que el hombre es conocido en el barrio, donde se lo suele ver deambulando.

