Inventario obligatorio y responsables en cada organismo

El borrador dispone que cada organismo de la administración central deberá elaborar y mantener un inventario de los sistemas de inteligencia artificial cuyo uso haya sido autorizado.

La aprobación de estas herramientas quedará bajo la responsabilidad del jerarca máximo de cada unidad ejecutora, quien deberá contar con el asesoramiento de un responsable en inteligencia artificial designado por el propio organismo.

La medida intenta que la incorporación de estas tecnologías no quede librada a decisiones aisladas o sin responsables identificables. Cada institución deberá tener conocimiento de qué sistemas utiliza y establecer quién responde por su implementación.

Evaluación de riesgos y supervisión humana

Otro de los ejes del decreto será la evaluación de los riesgos asociados al uso de inteligencia artificial antes de que los sistemas comiencen a funcionar.

Agesic tendrá a su cargo establecer los criterios y las metodologías para identificar, evaluar y mitigar esos riesgos. Esto permitirá determinar qué controles deben aplicarse según las características y las posibles consecuencias de cada herramienta.

El proyecto también establece que los organismos deberán garantizar una supervisión humana continua y efectiva sobre el funcionamiento de los sistemas y los resultados que produzcan.

La disposición apunta a evitar que las herramientas de inteligencia artificial operen sin control sobre sus resultados, especialmente cuando su utilización pueda tener consecuencias para las personas. A esto se suma la obligación de garantizar la protección de los datos personales procesados por estos sistemas.

¿Qué papel tendrá Agesic?

La agencia tendrá un rol central en la aplicación del nuevo marco regulatorio. Además de definir las metodologías para evaluar riesgos, deberá administrar mecanismos de registro y habilitar canales para recibir consultas y denuncias relacionadas con el uso de inteligencia artificial en el Estado.

También tendrá capacidad de observar las políticas internas que desarrollen los organismos públicos en esta materia, con el objetivo de promover criterios comunes y verificar que la incorporación de estas tecnologías se ajuste a las disposiciones establecidas.

¿Qué significa esta regulación?

El decreto procura establecer un marco para incorporar inteligencia artificial a la gestión pública, con el propósito de mejorar la productividad, promover la innovación, optimizar los servicios y aumentar la eficiencia de la administración.

Sin embargo, el proyecto también plantea que esos avances deben estar acompañados de garantías de equidad, no discriminación, transparencia y protección de los derechos de las personas.

Por el momento, el texto continúa en elaboración. Su contenido definitivo se conocerá una vez que el Poder Ejecutivo complete el proceso y el presidente Orsi firme la disposición.