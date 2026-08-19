Celebraron los 20 años de la aprobación de la Ley de Trabajo Doméstico

Celebración

Organizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Banco de Previsión Social (BPS) y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, la actividad incluyó el análisis de marcos normativos, acceso a la seguridad social y formalización laboral en un sector que ocupa a casi 15 millones de personas en la región, en su mayoría mujeres. Se abordó el impacto de las políticas aplicadas, la inspección y fiscalización laboral y los avances en la negociación colectiva dentro de los Consejos de Salarios.

El titular del MTSS, Juan Castillo, definió este día como una jornada histórica, que reconoce a los valores democráticos del país y destacó a la ley como un avance en materia de regulación y derechos. Aseveró que estas conquistas sociales son consecuencia de la organización de las trabajadoras. En ese marco, expresó: Hay que recordar siempre las luchas, cómo fue la obra de las conquistas y a las luchadoras.

"Ninguna ley cayó del cielo. Antes hubo que hacer acciones de organización, movilización, ceder en las posturas, articular y transformar (una iniciativa) en un proyecto, decreto, convenio o ley que reconozca los derechos de los trabajadores”, recordó.

Destacó el aporte de la actividad a la economía nacional, con 75.000 mujeres desempeñándose en el sector, una de cada nueve mujeres. Recordó los avances alcanzados, como la definición de categorías como cuidados, cocina y general.

Mejoras en el BPS

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, enfatizó el conjunto de políticas públicas para promover los derechos de las trabajadoras domésticas. La ley es el hecho inicial, pero no suficiente, resaltó, en alusión al resto de acciones necesarias para ejercer los derechos.

Una de esas políticas es la simplificación de los trámites para reducir la informalidad del sector; lo indicó como una de las metas del BPS.

El registro al BPS aumentó un 83% desde la aplicación de la ley hasta diciembre de 2025; eso significa la formalización de más de 70.000 trabajadoras, destacó la titular del organismo. A esto, sumó que la cantidad de jubiladas aumentó un 50% en estos 20 años. Además, se redujo en 13 puntos porcentuales la no inscripción en la seguridad social.

Sello conmemorativo

Por su parte, el presidente del Correo Uruguayo, Gabriel Bonfrisco, expresó el orgullo de haber sido parte del hito que representa la normativa en el país. La definió como “una ley necesaria” y recordó el proceso que implicó. Celebró los logros alcanzados, que se reconozca la labor de las trabajadoras y que este sector esté en las mismas condiciones que otros. Valoró que, a través de una serie de sellos, se deje plasmado un reconocimiento vinculado con la construcción de una sociedad más justa.