Sociedad Las Piedras |

dignidad

Inauguran en Las Piedras el primer centro regional para mujeres con consumos problemáticos

Canelones marca un hito en América Latina con un espacio diurno que ofrece atención integral, cuidados y apoyo jurídico para mujeres y personas de género diverso.

Nuevo centro en Las Piedras.

Nuevo centro en Las Piedras.

 Intendencia de Canelones
En un paso histórico hacia la equidad y la salud pública, la ciudad de Las Piedras se ha convertido en la sede de un proyecto sin precedentes: el primer centro de atención para mujeres y personas de género diverso con consumos problemáticos de América Latina.

Esta iniciativa nace de una alianza estratégica entre el Gobierno de Canelones, la Junta Nacional de Drogas y la Unión Europea, bajo el marco del programa de cooperación internacional COPOLAD.

Un abordaje diseñado para la vulnerabilidad

El centro funcionará en modalidad diurna (de 14:00 a 20:00 horas) y busca saldar lo que las autoridades definieron como una "deuda histórica". Hasta ahora, la mayoría de las políticas de tratamiento de adicciones carecían de una perspectiva de género que contemplara las realidades específicas de las mujeres, especialmente aquellas en situación de calle.

El centro ofrecerá servicios integrales que incluyen:

Atención profesional: Consultas psicológicas y asesoría jurídica.

Sistema de cuidados: Apoyo directo para aquellas usuarias que asistan con sus hijos.

Reinserción: Talleres socioeducativos y de capacitación laboral.

Escucha activa: Un entorno digno y acogedor para poblaciones tradicionalmente invisibilizadas.

Por qué en Las Piedras

La elección de la ubicación no es azarosa. Según explicó el Intendente de Canelones, Francisco Legnani, la situación en la zona es alarmante: de las 500 personas en situación de calle registradas en el departamento, 300 se encuentran en Las Piedras.

"La población más vulnerable son las mujeres y las personas de género diverso. Es una obligación del gobierno atender esta realidad que combina consumos problemáticos con la desprotección total de la calle", afirmó Legnani.

Cooperación internacional y aprendizaje territorial

El embajador de la Unión Europea en Uruguay, Petros Mavromichalis, subrayó el valor de la escucha y el apoyo para aliviar situaciones críticas de vulnerabilidad. Por su parte, Gabriel Rossi, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, destacó que no existen "recetas únicas" y que el centro irá evolucionando según las necesidades de quienes lo habiten.

Este nuevo espacio no es solo un centro de salud; es un ejercicio de dignidad humana y un laboratorio de políticas públicas que busca revertir años de marginación mediante el acompañamiento y la territorialidad.

