Acuerdo

Grupo paraguayo compró TaTa, San Roque, Bas y MultiAhorro Hogar en Uruguay

Supermercados Ta-Ta, San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy cuentan con 180 puntos de venta distribuidos en los 19 departamentos.

Ta-Ta fue adquirido por un grupo paraguayo.
La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia aprobó la operación por la que el Grupo Vierci se queda con las acciones de las empresas que integran el grupo GDN Uruguay: TaTa, San Roque, BAS, Multi Ahorro Hogar y el formato mayorista Frontoy.

De acuerdo con el comunicado de la empresa, con esta “autorización culmina el proceso regulatorio iniciado tras la firma del acuerdo vinculante entre las partes, conforme a la normativa vigente”.

El director del grupo, Juan Vierci, destacó que con la compra se reafirma la confianza de la empresa en Uruguay.

“Valoramos profundamente al equipo humano que sostiene día a día estas marcas, su vocación de servicio y su compromiso con millones de clientes en todo el país. Asumimos esta nueva etapa con entusiasmo, responsabilidad y comprometidos con el crecimiento y la calidad de los servicios para seguir honrando la preferencia de los clientes y la confianza de nuestros proveedores”, sostuvo el directivo.

En los 19 departamentos

Supermercados Ta-Ta, farmacias San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy cuentan con 180 puntos de venta distribuidos en los 19 departamentos, una red de e-commerce para todas sus marcas, un centro de distribución modelo a nivel nacional y cerca de 5.000 colaboradores que atienden a 150.000 clientes diariamente. “A lo largo de su historia, las marcas se han destacado por valores como la inclusión, la innovación constante, el liderazgo transformador, la formación profesional y una gestión reconocida en el sector“, indica un comunicado.

“Las compañías continuarán operando con normalidad, manteniendo la identidad de sus marcas, la estructura de sus equipos y su propuesta de valor. La operación se orienta a fortalecer su desarrollo dentro de un marco de estabilidad institucional“, concluye.

