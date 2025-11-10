Centro Teletón de Fray Bentos tendrá nueva sala de realidad virtual

Desde su primera edición en 2003, la Teletón se ha consolidado como una de las principales campañas solidarias del país. Los Centros Teletón de Montevideo y Fray Bentos atienden cada año a más de 1.800 pacientes, con un equipo interdisciplinario que brinda servicios de rehabilitación y apoyo integral a las familias.

Nuevos objetivos

La fundación ya trabaja en dos metas concretas para el próximo año. Por un lado, la instalación de una Sala de Exploración para lactantes y primera infancia en el Centro de Montevideo, ya que el 45% de los nuevos ingresos corresponde a niños menores de tres años.

Por otro, la incorporación de una segunda Sala de Realidad Virtual en el Centro de Fray Bentos, con el objetivo de ampliar el uso de tecnología aplicada a los tratamientos de rehabilitación.

El 95% de los recursos que sostiene a la fundación se recauda durante esta jornada solidaria. Por ello, el monto alcanzado no solo garantiza la continuidad de la atención, sino que permitirá seguir ampliando el alcance y la calidad de los servicios que ofrece la Teletón en Uruguay.