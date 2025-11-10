Uruguay volvió a unirse este fin de semana en torno a la Teletón, el tradicional evento solidario que cada año convoca a miles de personas con un mismo objetivo: apoyar la rehabilitación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad motriz. En esta edición, la fundación logró recaudar $145.226.001, superando la cifra alcanzada el año pasado.
Grandes logros
Centro Teletón de Fray Bentos tendrá nueva sala de realidad virtual
La jornada solidaria recaudó más de $145 millones que permitirán fortalecer los centros de rehabilitación infantil y avanzar en nuevos proyectos para 2026.