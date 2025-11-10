Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Fray Bentos | objetivos | Uruguay

Grandes logros

Centro Teletón de Fray Bentos tendrá nueva sala de realidad virtual

La jornada solidaria recaudó más de $145 millones que permitirán fortalecer los centros de rehabilitación infantil y avanzar en nuevos proyectos para 2026.

images-23-scaled
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

Uruguay volvió a unirse este fin de semana en torno a la Teletón, el tradicional evento solidario que cada año convoca a miles de personas con un mismo objetivo: apoyar la rehabilitación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad motriz. En esta edición, la fundación logró recaudar $145.226.001, superando la cifra alcanzada el año pasado.

La transmisión comenzó el viernes 7 de noviembre a las 22:00 horas y se extendió durante 25 horas ininterrumpidas, en una programación televisiva que combinó emoción, entretenimiento y compromiso social. En el set principal participaron comunicadores, artistas, familias beneficiarias y representantes de empresas e instituciones que colaboraron con la campaña.

A nivel local, distintas ciudades se sumaron con actividades solidarias. En nuestra ciudad se realizaron un bingo solidario, una paella comunitaria, una jornada de lavadero de autos y un cierre artístico en la plaza Artigas. En Young, también se desarrollaron propuestas con el mismo fin: aportar para alcanzar la meta nacional.

Desde su primera edición en 2003, la Teletón se ha consolidado como una de las principales campañas solidarias del país. Los Centros Teletón de Montevideo y Fray Bentos atienden cada año a más de 1.800 pacientes, con un equipo interdisciplinario que brinda servicios de rehabilitación y apoyo integral a las familias.

Nuevos objetivos

La fundación ya trabaja en dos metas concretas para el próximo año. Por un lado, la instalación de una Sala de Exploración para lactantes y primera infancia en el Centro de Montevideo, ya que el 45% de los nuevos ingresos corresponde a niños menores de tres años.

Por otro, la incorporación de una segunda Sala de Realidad Virtual en el Centro de Fray Bentos, con el objetivo de ampliar el uso de tecnología aplicada a los tratamientos de rehabilitación.

El 95% de los recursos que sostiene a la fundación se recauda durante esta jornada solidaria. Por ello, el monto alcanzado no solo garantiza la continuidad de la atención, sino que permitirá seguir ampliando el alcance y la calidad de los servicios que ofrece la Teletón en Uruguay.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar