Violencia en escuelas: ¿qué pasó en la reunión entre Orsi y Ademu?

La Asociación de Maestros del Uruguay de la filial de Montevideo (Ademu) realizó este lunes un paro con movilización hacia Torre Ejecutiva para reclamar medidas de seguridad luego de los hechos de violencia que acontecieron la semana pasada en la escuela 123 de Flor de Maroñas. Durante la manifestación, el presidente Yamandú Orsi recibió a una delegacion del gremio docente.
A la salida de la reunión, Paola López, secretaria general de Ademu, valoró positivamente el "gesto político" del presidente de recibir al sindicato y destacó los compromisos asumidos por las autoridades.
López explicó que esta fue “la primera vez que venimos a plantear en concreto el tema de las violencias” y subrayó la importancia de coordinar respuestas entre distintos organismos del Estado. Según indicó, el sindicato reclamó “una intercomunicación de políticas sociales para minimizar los riesgos que se están viviendo en las escuelas” y proyectar acciones conjuntas con la ANEP, el Codicen y la Dirección General de Educación Inicial y Primaria.
La dirigente insistió en que el objetivo central es garantizar condiciones de seguridad para docentes y estudiantes. “Queremos que las compañeras y compañeros que vivieron situaciones de violencia tengan las garantías claras”, expresó, y añadió que es fundamental que “las maestras y maestros que habitamos la escuela pública tengamos la tranquilidad de poder ir a trabajar”.
Reunión con Orsi
Consultada por la respuesta de las autoridades, López informó que hubo “compromiso de gestión en lo que tiene que ver con políticas públicas en territorio garantizadas por el Ministerio del Interior”, así como la decisión de fortalecer los equipos sociales y aumentar los equipos multidisciplinarios en las escuelas. También se acordó “sostener los servicios de portería en los centros educativos” y avanzar en campañas de bien público que aborden la problemática.
Sobre la situación puntual de la Escuela Nº 123, donde se registró un episodio de violencia, la secretaria general señaló que el Ministerio del Interior “ya manifestó mayor patrullaje y presencia en territorio continua” y que el centro será priorizado dentro del Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
En cuanto a las medidas sindicales adoptadas tras el hecho, López indicó que Ademu analizaría en asamblea las respuestas obtenidas antes de definir si se retoman las clases. “Tenemos asamblea en un par de horas para evaluar los compromisos y decidir los pasos a seguir”, explicó.
Con respecto al reclamo por el incremento presupuestal para la educación pública, López confirmó que el sindicato planteó la necesidad de recursos adicionales. “La escuela pública lo requiere y no puede esperar en recursos humanos y materiales”.