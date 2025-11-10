Violencia en escuelas: ¿qué pasó en la reunión entre Orsi y Ademu?

La dirigente insistió en que el objetivo central es garantizar condiciones de seguridad para docentes y estudiantes. “Queremos que las compañeras y compañeros que vivieron situaciones de violencia tengan las garantías claras”, expresó, y añadió que es fundamental que “las maestras y maestros que habitamos la escuela pública tengamos la tranquilidad de poder ir a trabajar”.

Reunión con Orsi

Consultada por la respuesta de las autoridades, López informó que hubo “compromiso de gestión en lo que tiene que ver con políticas públicas en territorio garantizadas por el Ministerio del Interior”, así como la decisión de fortalecer los equipos sociales y aumentar los equipos multidisciplinarios en las escuelas. También se acordó “sostener los servicios de portería en los centros educativos” y avanzar en campañas de bien público que aborden la problemática.

Sobre la situación puntual de la Escuela Nº 123, donde se registró un episodio de violencia, la secretaria general señaló que el Ministerio del Interior “ya manifestó mayor patrullaje y presencia en territorio continua” y que el centro será priorizado dentro del Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

En cuanto a las medidas sindicales adoptadas tras el hecho, López indicó que Ademu analizaría en asamblea las respuestas obtenidas antes de definir si se retoman las clases. “Tenemos asamblea en un par de horas para evaluar los compromisos y decidir los pasos a seguir”, explicó.

Con respecto al reclamo por el incremento presupuestal para la educación pública, López confirmó que el sindicato planteó la necesidad de recursos adicionales. “La escuela pública lo requiere y no puede esperar en recursos humanos y materiales”.