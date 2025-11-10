Hacete socio para acceder a este contenido

Compositores en peligro

Walk My Walk: la primera canción creada por IA que encabeza una lista Billboard

Por primera vez en la historia de la industria musical, una canción creada por inteligencia artificial se convirtió en EEUU en número uno de la lista Billboard.

'Walk My Walk' de Breaking Rust, es la primera canción creada por IA en llegar al n° 1 de Billboard.
Por Redacción Caras y Caretas

Por primera vez en la historia de la industria musical, una canción generada por inteligencia artificial (IA) se convirtió en Estados Unidos (EEUU) en la número uno de la lista Billboard, según informó este lunes Newsweek. 'Walk My Walk' de Breaking Rust, un artista creado por IA, ha encabezado la lista 'Country Digital Song Sales'.

Embed - Breaking Rust - Walk My Walk ( Official Lyric Video )

Además, varias canciones del artista, que cuenta con más de 2 millones de oyentes mensuales en Spotify, han superado el millón de reproducciones en el servicio.

'Livin' on Borrowed Time' ha sido reproducida más de 4 millones de veces, 'Walk My Walk', más de 3 millones y 'Whiskey don't talk back', más de 1 millón.

