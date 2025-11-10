Por primera vez en la historia de la industria musical, una canción generada por inteligencia artificial (IA) se convirtió en Estados Unidos (EEUU) en la número uno de la lista Billboard, según informó este lunes Newsweek. 'Walk My Walk' de Breaking Rust, un artista creado por IA, ha encabezado la lista 'Country Digital Song Sales'.
Compositores en peligro
Walk My Walk: la primera canción creada por IA que encabeza una lista Billboard
