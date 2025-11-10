Orsi respaldó la educación en cárceles y el INR anunció nuevas acciones

El programa se articula en tres ejes fundamentales: educación para el trabajo; educación desde y hacia la cultura; y apoyo a los procesos educativos mediante la mediación a la lectoescritura. En ese sentido, el director nacional de Educación, Gabriel Quirici, valoró el compromiso de los equipos penitenciarios y el componente humano de la tarea. “Todos merecemos una oportunidad”, afirmó.

Durante la jornada, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, anunció el lanzamiento de una campaña nacional de alfabetización en cárceles, que será implementada de forma conjunta por el MEC, el INR, la ANEP, la Universidad de la República, el Inefop y Ceibal.

La iniciativa buscará "fortalecer el vínculo entre la educación, el arte y la convivencia, así como promover el reconocimiento de las personas privadas de libertad como sujetos de derechos, portadores de saberes y capacidades creativas, y agentes activos de una sociedad democrática y culturalmente integrada".