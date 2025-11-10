Ministerio del Interior lanzó el Migra Móvil

WhatsApp Image 2025-11-10 at 17.27.11(2)

Características de Migra Móvil

El vehículo utilitario fue adaptado como oficina móvil y cuenta con el equipamiento necesario para realizar trámites y gestiones vinculadas a la Dirección Nacional de Migración (DNM).

Conectado a los sistemas internos de gestión —Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP), Sistema de Registro y Auditoría de Movimientos Migratorios (RAMM), Sistema Integral de Gestión Migratoria de Uruguay (SIGMU), entre otros—, el Migra Móvil dispone de autonomía operativa, conectividad segura y personal capacitado, lo que le permite brindar atención integral en cualquier punto del país.

La iniciativa busca alcanzar a personas migrantes, tanto nacionales como extranjeras, especialmente a aquellas en situación de vulnerabilidad o residentes en zonas rurales, fronterizas o con dificultades de acceso a servicios públicos. De esta manera, se procura garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a los trámites migratorios y documentales.

Servicios migratorios de la oficina itinerante

El Migra Móvil recorrerá distintos puntos de la capital e interior del país, en coordinación con otras unidades del Ministerio del Interior y organismos del Estado, ofreciendo una amplia gama de servicios, entre ellos:

• Asesoramiento y orientación sobre trámites migratorios.

• Recepción de solicitudes de refugio y emisión de certificados.

• Tramitación de residencias y permisos de menor.

• Renovación de cédulas de identidad.

• Verificación de situación migratoria y emisión de certificados de movimientos.

• Entrega de tarjetas de salida y prórrogas de permanencia.

• Apoyo a tareas de inspección y control territorial, a requerimiento.