Sociedad Cecoed |

Consecuencias del temporal

Ciclón: árboles caídos, voladuras de techos y miles de viviendas sin electricidad

La zona más afectada por el ciclón extratropical fue la zona costera, principalmente por la caída de árboles en Canelones y Maldonado. Equipos de las intendencias y Cecoed trabajaban intensamente.

El ciclón extra tropical que afecta Uruguay ha provocado inundaciones, caída de árboles, de tendido eléctrico y voladura de techos livianos.

Por Redacción Caras y Caretas

El ciclón extratropical que afecta Uruguay ha provocado inundaciones, caída de árboles, de tendido eléctrico y voladura de techos livianos por los vientos fuertes. Las consecuencias más fuertes se registran en Maldonado, Canelones y Montevideo, donde los servicios coordinadores de emergencia (Cecoed) trabajan intensamente en conjunto con brigadas de UTE y Bomberos.

Trabajo de Cecoed

Maldonado es uno de los departamentos más afectados ya queb se rtegistraron daños estructurales, voladura de algunos techos livianos, interrupciones en los servicios y caída de árboles en varias zonas del departamento. Cientos de afectados sin luz en José Ignacio y decenas de árboles caídos en distintos puntos de Maldonado y Punta del Este son el balance primario del fuerte temporal de lluvia y viento que se registró en las últimas horas.

Autoridades de la Intendencia de Maldonado trabajan desde primeras horas de la mañana junto con UTE, OSE y Antel para restablecer los servicios afectados y despejar la vía pública.

Entre los lugares más afectados se encuentran el entorno de Plaza México hacia San Rafael, el barrio Rincón del Indio, sectores de Playa Mansa y tramos de la ruta 12, así como árboles de menor porte caídos en barrios céntricos de la ciudad de Maldonado.

El Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Canelones registró 103 solicitudes de intervención: 44 por afectaciones en arbolado, 17 por calles cortadas, 3 por inundaciones y 39 por daños en el tendido eléctrico. Del total, 37 solicitudes estaban en proceso, 4 finalizadas y 62 pendientes. La prioridad se da a las que representen mayor riesgo a la población.

En Montevideo, el Cecoed recepcionó decenas de denuncias por caídas de ramas, árboles, obstrucción en boca tormentas, problemas de alumbrado y saneamiento.

