Ciclón: árboles caídos, voladuras de techos y miles de viviendas sin electricidad

Entre los lugares más afectados se encuentran el entorno de Plaza México hacia San Rafael, el barrio Rincón del Indio, sectores de Playa Mansa y tramos de la ruta 12, así como árboles de menor porte caídos en barrios céntricos de la ciudad de Maldonado.

El Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Canelones registró 103 solicitudes de intervención: 44 por afectaciones en arbolado, 17 por calles cortadas, 3 por inundaciones y 39 por daños en el tendido eléctrico. Del total, 37 solicitudes estaban en proceso, 4 finalizadas y 62 pendientes. La prioridad se da a las que representen mayor riesgo a la población.

En Montevideo, el Cecoed recepcionó decenas de denuncias por caídas de ramas, árboles, obstrucción en boca tormentas, problemas de alumbrado y saneamiento.