El ciclón extratropical que afecta Uruguay ha provocado inundaciones, caída de árboles, de tendido eléctrico y voladura de techos livianos por los vientos fuertes. Las consecuencias más fuertes se registran en Maldonado, Canelones y Montevideo, donde los servicios coordinadores de emergencia (Cecoed) trabajan intensamente en conjunto con brigadas de UTE y Bomberos.
Consecuencias del temporal
Ciclón: árboles caídos, voladuras de techos y miles de viviendas sin electricidad
La zona más afectada por el ciclón extratropical fue la zona costera, principalmente por la caída de árboles en Canelones y Maldonado. Equipos de las intendencias y Cecoed trabajaban intensamente.