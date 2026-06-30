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Sociedad hermanos | Lavalleja | Lavalleja Sur

Investigan doble homicidio

Dos hermanos fueron asesinados a balazos en Lavalleja Sur

Dos hermanos llegaron con múltiples heridas de arma de fuego a una mutualista, pero fallecieron pocos minutos después.

Dos hermanos fueron asesinados a balazos en Lavalleja Sur

Dos hermanos fueron asesinados a balazos en Lavalleja Sur

 Gastón Britos / FocoUy
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Un nuevo episodio de violencia sacudió la noche del lunes en Montevideo, cuando dos hermanos de 35 y 28 años fueron asesinados a balazos en el barrio Lavalleja Sur, en un caso que es investigado por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

El ataque ocurrió sobre las 23:30 horas en la intersección de las calles Ignacio Pedralbes y Cayetano Moretti. Según la información recabada por los investigadores, ambas víctimas recibieron múltiples disparos de arma de fuego en plena vía pública.

Tras el ataque, un vecino de la zona trasladó a los dos hombres en un vehículo particular hasta una mutualista de la capital. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, ambos ingresaron en estado crítico y fallecieron pocos minutos después, alrededor de las 23:40.

Una familiar de las víctimas declaró ante los investigadores que escuchó varias detonaciones y que, al salir de su vivienda para ver qué ocurría, encontró a los dos hermanos tendidos sobre la calle con heridas de bala.

Durante el relevamiento de la escena, efectivos policiales y personal de Policía Científica localizaron ocho casquillos de calibre 9 milímetros dentro de una vivienda precaria de aproximadamente tres por cuatro metros, ubicada en las inmediaciones del lugar del crimen. Los peritos realizaron las tareas correspondientes para intentar determinar la dinámica del ataque y obtener elementos que permitan identificar a los responsables.

Las autoridades también confirmaron que ambos fallecidos contaban con antecedentes penales. El hombre de 35 años registraba seis antecedentes, el más reciente de 2023 por porte de arma de fuego. Su hermano, de 28 años, tenía ocho antecedentes, siendo el último de este año por un delito de hurto.

De acuerdo con el testimonio aportado por una familiar, los hermanos habían mantenido días atrás un conflicto con un vecino de la zona relacionado con presuntos robos, una línea de investigación que ahora es analizada por los detectives encargados del caso.

Por el momento no hay personas detenidas y la investigación continúa para establecer las circunstancias exactas del doble homicidio y determinar quiénes participaron en el ataque.

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