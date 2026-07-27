Colonia abre el debate sobre el futuro educativo

"El objetivo fundamental es que la población discuta qué educación quiere para sus hijos y qué expectativas tienen los propios estudiantes", afirmó Oroño.

Asambleas abiertas y cuatro ejes de discusión

Las asambleas permitirán la participación de adolescentes desde los 12 años, mientras que los jóvenes mayores de 16 años y los adultos podrán intervenir con voz y voto. De estos encuentros surgirán los delegados que representarán a Colonia en el Congreso Nacional de Educación, que se desarrollará en noviembre y reunirá a cerca de 1.000 representantes de todo el país.

El intercambio estará orientado por cuatro grandes ejes temáticos: la educación como derecho y el rol del Estado para garantizar su acceso; la participación de estudiantes y familias en la vida educativa; la protección de las trayectorias educativas para favorecer la culminación de los estudios; y el impacto de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Además, cada comunidad podrá incorporar otros temas que considere relevantes para su realidad. Las conclusiones y propuestas que surjan de las asambleas serán elevadas al Congreso Nacional y contribuirán a la elaboración de la futura Estrategia Nacional de Educación, con el propósito de recoger una visión amplia y representativa sobre los desafíos de la enseñanza en Uruguay.