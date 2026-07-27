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Sociedad

Cuatro ejes de discusión

Colonia abre el debate sobre el futuro educativo

La Comisión Departamental de Educación coordinará al menos 39 asambleas abiertas en todo el departamento de Colonia para recoger propuestas de la ciudadanía que serán elevadas al Congreso Nacional.

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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

Colonia puso en marcha la Comisión Departamental de Educación (CODE), un ámbito que tendrá la misión de impulsar el debate ciudadano sobre el futuro del sistema educativo y preparar la participación del departamento en el próximo Congreso Nacional de Educación (CNE).

La comisión está integrada por representantes de instituciones educativas y organizaciones sociales, quienes tendrán la responsabilidad de coordinar un proceso participativo y descentralizado. El objetivo es generar espacios de intercambio en todo el territorio para que estudiantes, familias, docentes y ciudadanos puedan expresar sus propuestas y expectativas sobre la educación.

Uno de los principales desafíos será la organización de las asambleas territoriales. El representante de la Dirección General de Educación Secundaria, Manuel Oroño, señaló que en Colonia se prevé la realización de al menos 39 encuentros abiertos a la comunidad.

"El objetivo fundamental es que la población discuta qué educación quiere para sus hijos y qué expectativas tienen los propios estudiantes", afirmó Oroño.

Asambleas abiertas y cuatro ejes de discusión

Las asambleas permitirán la participación de adolescentes desde los 12 años, mientras que los jóvenes mayores de 16 años y los adultos podrán intervenir con voz y voto. De estos encuentros surgirán los delegados que representarán a Colonia en el Congreso Nacional de Educación, que se desarrollará en noviembre y reunirá a cerca de 1.000 representantes de todo el país.

El intercambio estará orientado por cuatro grandes ejes temáticos: la educación como derecho y el rol del Estado para garantizar su acceso; la participación de estudiantes y familias en la vida educativa; la protección de las trayectorias educativas para favorecer la culminación de los estudios; y el impacto de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Además, cada comunidad podrá incorporar otros temas que considere relevantes para su realidad. Las conclusiones y propuestas que surjan de las asambleas serán elevadas al Congreso Nacional y contribuirán a la elaboración de la futura Estrategia Nacional de Educación, con el propósito de recoger una visión amplia y representativa sobre los desafíos de la enseñanza en Uruguay.

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