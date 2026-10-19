Renace un gigante del deporte: reinauguraron el icónico Frontón del Real de San Carlos en Colonia

A su turno, el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, expresó un profundo agradecimiento al presidente Yamandú Orsi y a las delegaciones presentes. El jefe comunal subrayó que la obra fue financiada en su totalidad con recursos genuinos de la Intendencia de Colonia y concebida para generar oportunidades de desarrollo, empleo y disfrute ciudadano.

Rodríguez repasó además el trabajo coordinado con la Comisión Pro Frontón, la Escuela de Artes y Oficios Patrimoniales Manuel Lobo, la empresa Conami y la dirección técnica del arquitecto Walter Debenedetti, recordando el impulso inicial del exintendente Carlos Moreira. Asimismo, anunció que el próximo paso en la puesta en valor del Complejo Mihanovich será la recuperación de la antigua usina de UTE, en gestiones conjuntas con el Ministerio de Educación y Cultura.

Mundial de Jai Alai y participación comunitaria

Tras el tradicional corte de cinta y la entrega de piezas artísticas conmemorativas —confeccionadas con materiales originales del propio edificio histórico—, se realizó el desfile de las delegaciones participantes del XX Campeonato Mundial de Pelota Vasca (modalidad Jai Alai), marcando el inicio formal de la competencia continental en la que Colonia actúa como subsede junto a Argentina.

El evento contó con una fuerte impronta comunitaria y educativa: escolares de las instituciones rurales y urbanas de la zona portaron los estandartes de las delegaciones y exhibieron los trabajos ganadores del concurso de artes visuales. El saque inaugural estuvo a cargo del ex campeón mundial Eric Irastorza, dando paso inmediato a los primeros cruces internacionales de la categoría masculina entre España y Euskadi, y posteriormente entre Francia y Estados Unidos.