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Sociedad Frontón | patrimonio |

Patrimonio vivo

Renace un gigante del deporte: reinauguraron el icónico Frontón del Real de San Carlos en Colonia

El histórico recinto deportivo reabrió sus puertas tras una profunda restauración financiada 100 % con recursos departamentales.

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En una jornada cargada de emoción, memoria colectiva e impacto institucional, se llevó a cabo la reinauguración oficial del Frontón del Real de San Carlos. La ceremonia devolvió a la vida a uno de los tesoros arquitectónicos y deportivos más emblemáticos de Colonia y del país, en un marco festivo que combinó la memoria del edificio con proyección de futuro.

La actividad comenzó con un apagón general y la proyección del espectáculo de video mapping titulado “Yo soy el Frontón”, donde la propia estructura relató sus 116 años de historia frente a autoridades nacionales, diplomáticos, delegaciones internacionales y una nutrida concurrencia de vecinos de la zona.

Patrimonio vivo y visión de futuro

Durante la oratoria de apertura, el presidente de la Federación Internacional de Pelota Vasca, Xavier Cazaubon, destacó el valor simbólico y estratégico de la recuperación. Cazaubon enfatizó que restaurar esta infraestructura no representa un acto de nostalgia, sino una apuesta por dar raíces sólidas al futuro regional, al tiempo que celebró la capacidad del recinto para albergar no solo la pelota vasca, sino múltiples disciplinas deportivas y eventos culturales. Parafraseando a Mario Benedetti, felicitó a Colonia por «defender la alegría como un principio, como una bandera y como un destino».

A su turno, el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, expresó un profundo agradecimiento al presidente Yamandú Orsi y a las delegaciones presentes. El jefe comunal subrayó que la obra fue financiada en su totalidad con recursos genuinos de la Intendencia de Colonia y concebida para generar oportunidades de desarrollo, empleo y disfrute ciudadano.

Rodríguez repasó además el trabajo coordinado con la Comisión Pro Frontón, la Escuela de Artes y Oficios Patrimoniales Manuel Lobo, la empresa Conami y la dirección técnica del arquitecto Walter Debenedetti, recordando el impulso inicial del exintendente Carlos Moreira. Asimismo, anunció que el próximo paso en la puesta en valor del Complejo Mihanovich será la recuperación de la antigua usina de UTE, en gestiones conjuntas con el Ministerio de Educación y Cultura.

Mundial de Jai Alai y participación comunitaria

Tras el tradicional corte de cinta y la entrega de piezas artísticas conmemorativas —confeccionadas con materiales originales del propio edificio histórico—, se realizó el desfile de las delegaciones participantes del XX Campeonato Mundial de Pelota Vasca (modalidad Jai Alai), marcando el inicio formal de la competencia continental en la que Colonia actúa como subsede junto a Argentina.

El evento contó con una fuerte impronta comunitaria y educativa: escolares de las instituciones rurales y urbanas de la zona portaron los estandartes de las delegaciones y exhibieron los trabajos ganadores del concurso de artes visuales. El saque inaugural estuvo a cargo del ex campeón mundial Eric Irastorza, dando paso inmediato a los primeros cruces internacionales de la categoría masculina entre España y Euskadi, y posteriormente entre Francia y Estados Unidos.

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