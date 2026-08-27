Hombre fuertemente armado fue detenido tras intentar escapar de la Policía

Tras intentar escapar de un control policial montado por efectivos de la Guardia Republicana, en la intersección de Campichuelo y Ameghino, en el barrio Tres Ombúes de Montevideo, un hombre de 25 años fue detenido por funcionarios del equipo de la Unidad PUMA que se encontraba desplegado en esa zona del oeste de la capital.
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El procedimiento se llevó a cabo en el marco del Operativo Atenea, cuando efectivos de la Dirección II de la Guardia Republicana y la Unidad PUMA realizaban tareas de patrullaje preventivo y observaron un automóvil en situación sospechosa.
Los policías indicaron al conductor que detuviera la marcha para proceder a su identificación y realizar un registro, pero el conductor intentó escapar del control policial montado en el barrio Tres Ombúes de Montevideo.
Hombre de 25 años estaba fuertemente armado
Al registrar el vehículo del hombre de 25 años, este fue detenido por desacato y dentro del auto la Policía halló un fusil, un revólver y cargadores con municiones. Personal de Policía Científica inspeccionó el auto y el caso fue derivado a Inteligencia Policial.
El hombre detenido en el operativo fue puesto a disposición de la Justicia competente, que determinará las actuaciones correspondientes.
Dentro del vehículo, los efectivos encontraron varias armas y municiones
* Una subametralladora calibre 9 x 19 mm.
* Un revólver calibre 38.
* 48 cartuchos calibre 9 x 19 mm.
* Dos cartuchos calibre 38.
* 12 cartuchos calibre 9 mm.
* Un cartucho calibre 243.
* Ocho cartuchos calibre 38.
* Un cargador con 17 cartuchos calibre 9 mm.
* 17 cartuchos calibre 5.56 mm.
* 11 cartuchos calibre 223.
* Un cargador con nueve cartuchos calibre 243.
* Un cargador de pistola.
* Un accesorio para pistola tipo Kit Roni.
* Posteriormente, se dio intervención a personal de Inteligencia y Policía Científica, que realizó el relevamiento correspondiente de la escena y de los elementos incautados.