Combustibles: Ursea recomienda suba de 31% en el gasoil y 3% en las naftas

*Nafta Súper 95: $ 93,48 (precio actual $90,45; incremento de $3,03; +3,35%).

*Nafta Premium 97: $ 96,37 (precio actual $93,01 - incremento de $ 3,36; +3,61%).

*Gasoil 50S: $ 82,47 (precio actual $ 62,79 - incremento de $19,68; +31,34%).

Los nuevos precios comenzarán a regir a la 0 hora del próximo domingo 1 de noviembre.

En octubre, en base a una política de amortiguación del impacto de los precios internacionales, el Poder Ejecutivo había resuelto un aumento de 2% en la nafta y de 7% en el gasoil, mientras que se mantuvo la tarifa de supergás.

Fue el primer aumento de precios luego de tres meses consecutivos sin ajuste.

Petróleo al alza

Este miércoles el crudo Brent, utilizado como referencia en EEUU, cerró en torno a 114,07 USD / 114,12 USD.

Mientras tanto el crudo WTI (West Texas Intermediate, referencia en EEUU), cotizó alrededor de los 100,63 USD por barril.