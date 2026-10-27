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Sociedad

se viene fin de mes

Combustibles: Ursea recomienda suba de 31% en el gasoil y 3% en las naftas

Los nuevos precios de los combustibles comenzarán a regir a la 0 hora del domingo 1 de noviembre; el gobierno los define en breve.

Gobierno analiza precio de los combustibles.

Gobierno analiza precio de los combustibles.

 Sofia Torres / FocoUy
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Este martes la Ursea publicó su informe de Precios de Paridad de Importación (PPI), el que los suma el factor de ajuste, los márgenes de distribución y las tasas e impuestos.

De acuerdo al informe, los precios de referencia de los combustibles son:

*Nafta Súper 95: $ 93,48 (precio actual $90,45; incremento de $3,03; +3,35%).

*Nafta Premium 97: $ 96,37 (precio actual $93,01 - incremento de $ 3,36; +3,61%).

*Gasoil 50S: $ 82,47 (precio actual $ 62,79 - incremento de $19,68; +31,34%).

Los nuevos precios comenzarán a regir a la 0 hora del próximo domingo 1 de noviembre.

En octubre, en base a una política de amortiguación del impacto de los precios internacionales, el Poder Ejecutivo había resuelto un aumento de 2% en la nafta y de 7% en el gasoil, mientras que se mantuvo la tarifa de supergás.

Fue el primer aumento de precios luego de tres meses consecutivos sin ajuste.

Petróleo al alza

Este miércoles el crudo Brent, utilizado como referencia en EEUU, cerró en torno a 114,07 USD / 114,12 USD.

Mientras tanto el crudo WTI (West Texas Intermediate, referencia en EEUU), cotizó alrededor de los 100,63 USD por barril.

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