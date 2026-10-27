Llega fin de mes y el Poder Ejecutivo se prepara para definir los nuevos precios de los combustibles y según las recomendaciones de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) estos deberían ajustarse al alza. Calculan suba de 31% en el gasoil y del 3% en las naftas.
se viene fin de mes
Combustibles: Ursea recomienda suba de 31% en el gasoil y 3% en las naftas
Los nuevos precios de los combustibles comenzarán a regir a la 0 hora del domingo 1 de noviembre; el gobierno los define en breve.