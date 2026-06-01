Uruguay es el mayor consumidor per cápita de figuritas del Mundial dice Panini

Con más de 20.000 puntos de venta, intercambios en escuelas, oficinas y plazas, y un álbum récord de 980 cromos, Uruguay vuelve a demostrar que vive la colección mundialista como ningún otro país. Según Panini, es el mercado con el mayor consumo per cápita de figuritas del planeta.
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Caras y Caretas Diario
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A menos de dos semanas del inicio del Mundial 2026, el tradicional álbum de figuritas volvió a desatar una auténtica fiebre en Uruguay. Niños, jóvenes y adultos se lanzaron a la búsqueda de los cromos más codiciados, mientras los intercambios se multiplican en escuelas, oficinas, plazas y centros comerciales de todo el país.
El fenómeno es tal que, según Nicolás Lerner, representante de Panini en Uruguay, el país mantiene un récord singular: es el que registra el mayor consumo per cápita de figuritas del mundo, dijo en una entrevista a El Observador.
Sudáfrica 2010
La tradición tuvo un punto de inflexión con el Mundial de Sudáfrica 2010. La histórica campaña de la selección uruguaya, que terminó en el cuarto puesto, impulsó las ventas y marcó el inicio de un crecimiento sostenido que se repite cada cuatro años. Incluso el álbum de la Copa América 2011 torneo que Uruguay conquistó en Argentina alcanzó cifras de comercialización inusualmente altas para una competencia continental.
Este año, sin embargo, el entusiasmo parece haber llegado a un nuevo nivel.
"Había expectativa desde meses antes del lanzamiento, pero cuando comenzó la venta fue algo sin precedentes. Superó absolutamente todas nuestras previsiones", aseguró Lerner en esta entrevista.
Álbum más grande
El Mundial de 2026 también trae un desafío inédito para los coleccionistas. La ampliación del torneo a 48 selecciones convirtió a esta edición en la más grande de la historia, con un álbum de 980 figuritas. Para adaptarse a esa expansión, los sobres pasaron de contener cinco cromos a siete.
Como ocurre en cada edición, algunas figuritas se transforman rápidamente en objetos de deseo. Entre los uruguayos, una de las más buscadas es la de Federico Valverde, junto a las de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. También generan especial interés los escudos de las selecciones y los equipos campeones del mundo.
La ausencia más notoria para los hinchas celestes es la de Luis Suárez, quien no disputará el torneo y queda fuera del álbum tras haber participado en cuatro Copas del Mundo consecutivas.