¿Cómo se fiscalizará el uso del carril Solo Bus?

A partir de este jueves 15 de enero, la Intendencia de Montevideo dará inicio a la fiscalización efectiva del uso indebido de los carriles Solo Bus. Esta medida forma parte del plan de 16 acciones estratégicas para mejorar la seguridad y fluidez del tránsito en las principales arterias de la capital.
Control mediante cámaras en ómnibus
La vigilancia no solo dependerá de inspectores en vía pública, sino que se apoyará en tecnología móvil: 58 unidades de transporte público cuentan con cámaras integradas para registrar infracciones en tiempo real.
El sistema penalizará dos conductas principales:
-
Circulación indebida: Desplazarse más de 100 metros por el carril exclusivo (Multa: 3 UR).
Estacionamiento obstruccionista: Detenerse o estacionar sobre el carril (Multa: 2 UR).
Vías monitoreadas y señalización
Para garantizar el cumplimiento, se completaron trabajos de repintado y señalética (cartelería tipo "pescante" y sellos en calzada) en los siguientes ejes viales:
-
Avenidas: 8 de Octubre, Agraciada, Italia, Rivera y Fernández Crespo.
Calles clave: Mercedes, Colonia, Eduardo Víctor Haedo y José Enrique Rodó.
Además, se controlará la prohibición de estacionar en tramos críticos de Av. Millán y Av. Rivera, incluso en zonas donde no existe carril exclusivo pero la circulación de buses es densa.
¿Quiénes pueden usar el carril y bajo qué reglas?
Aunque la prioridad es del transporte urbano, la normativa contempla usos específicos:
-
Uso permitido: Ómnibus de turismo e internacionales, taxis y remises con pasajeros, y vehículos de emergencia (policía, ambulancias).
Movilidad activa: Bicicletas y vehículos de movilidad personal pueden circular pegados al cordón, siempre que no exista una ciclovía o bicisenda en esa misma calle.
Excepciones puntuales: Se permite el ingreso momentáneo para entrar o salir de inmuebles, realizar giros a la derecha en la transversal más próxima o para el ascenso/descenso de personas con discapacidad y escolares.
Impacto en la movilidad
Esta iniciativa, anunciada originalmente en septiembre de 2025, busca reducir los tiempos de viaje de los usuarios del transporte público y ordenar el flujo vehicular privado, evitando los "cuellos de botella" generados por vehículos mal estacionados o circulando por carriles preferenciales.