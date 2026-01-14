Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Solo Bus | IM | multa

Multas

¿Cómo se fiscalizará el uso del carril Solo Bus?

La IM dio a conocer los detalles del formato de fiscalización del carril Solo Bus y especificó qué se puede hacer y qué no, en estos tramos exclusivos.

La Intendencia de Montevideo comenzará a fiscalizar a partir de este jueves 15 de enero el uso correcto del carril Solo Bus y aplicará sanciones económicas.&nbsp;

La Intendencia de Montevideo comenzará a fiscalizar a partir de este jueves 15 de enero el uso correcto del carril Solo Bus y aplicará sanciones económicas. 

 Reddit
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Control mediante cámaras en ómnibus

La vigilancia no solo dependerá de inspectores en vía pública, sino que se apoyará en tecnología móvil: 58 unidades de transporte público cuentan con cámaras integradas para registrar infracciones en tiempo real.

El sistema penalizará dos conductas principales:

  • Circulación indebida: Desplazarse más de 100 metros por el carril exclusivo (Multa: 3 UR).

  • Estacionamiento obstruccionista: Detenerse o estacionar sobre el carril (Multa: 2 UR).

Vías monitoreadas y señalización

Para garantizar el cumplimiento, se completaron trabajos de repintado y señalética (cartelería tipo "pescante" y sellos en calzada) en los siguientes ejes viales:

  • Avenidas: 8 de Octubre, Agraciada, Italia, Rivera y Fernández Crespo.

  • Calles clave: Mercedes, Colonia, Eduardo Víctor Haedo y José Enrique Rodó.

Además, se controlará la prohibición de estacionar en tramos críticos de Av. Millán y Av. Rivera, incluso en zonas donde no existe carril exclusivo pero la circulación de buses es densa.

¿Quiénes pueden usar el carril y bajo qué reglas?

Aunque la prioridad es del transporte urbano, la normativa contempla usos específicos:

  • Uso permitido: Ómnibus de turismo e internacionales, taxis y remises con pasajeros, y vehículos de emergencia (policía, ambulancias).

  • Movilidad activa: Bicicletas y vehículos de movilidad personal pueden circular pegados al cordón, siempre que no exista una ciclovía o bicisenda en esa misma calle.

  • Excepciones puntuales: Se permite el ingreso momentáneo para entrar o salir de inmuebles, realizar giros a la derecha en la transversal más próxima o para el ascenso/descenso de personas con discapacidad y escolares.

Impacto en la movilidad

Esta iniciativa, anunciada originalmente en septiembre de 2025, busca reducir los tiempos de viaje de los usuarios del transporte público y ordenar el flujo vehicular privado, evitando los "cuellos de botella" generados por vehículos mal estacionados o circulando por carriles preferenciales.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar