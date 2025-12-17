Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad WTC | Punta del Este | Orsi

Zona Franca de servicios

Con la presencia de Orsi, fue inaugurado el WTC de Punta del Este

El World Trade Center (WTC) de Punta del Este es la primera zona franca dedicada a los servicios en Maldonado y se espera que genere 1.300 fuentes laborales.

Presidente Yamandú Orsi en la inauguración del WTC de Punta del Este.

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó el martes pasado de la apertura del World Trade Center (WTC) de Punta del Este; la primera zona franca de servicios instalada en del departamento de Maldonado. De la inauguración también participaron el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, y el intendente de Maldonado, Miguel Abella.

Orsi destacó la descentralización de la inversión privada en el país, a través de las últimas obras inauguradas como la de la península esteña.

“Esto que ocurre hoy tiene esa significación, cómo ocurren cosas más allá de la frontera metropolitana, en un país tan macrocefálico”, con capacidad para profundizar la diversificación de oportunidades de empleo y estudio, así como la generación de un desarrollo nacional, señaló.

Características de la obra del WTC de Punta del Este

La construcción del WTC de Punta del Este comenzó en junio de 2022 y demandó una inversión cercana a los 65 millones de dólares.

La obra inaugurada consta de un edificio de 27 pisos, es decir, unos 28.000 metros cuadrados, que requirieron la participación de más de 200 empleos directos durante la etapa de construcción.

Asimismo, esta infraestructura cuenta con certificación LEED (por la sigla “Líder en eficiencia energética y diseño”).

WTC punta del este 3

Servicios que ofrecerá la primera zona franca de este tipo en Maldonado

El lugar demandará la apertura de más de 1.300 fuentes laborales en el mayor momento de ocupación de las oficinas.

El objetivo de esta iniciativa es potenciar a Punta del Este como destino de negocios, rubro que se añade a su tradicional rol en el sector turístico, puntualizó el arquitecto del proyecto, Ernesto Kimelman.

Por su parte, el titular de la firma Estudio Luis E. Lecueder, Carlos Lecueder, subrayó la posibilidad de contar con un espacio laboral de primer nivel capaz de atraer empresas para generar más empleo.

