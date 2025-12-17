El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó el martes pasado de la apertura del World Trade Center (WTC) de Punta del Este; la primera zona franca de servicios instalada en del departamento de Maldonado. De la inauguración también participaron el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, y el intendente de Maldonado, Miguel Abella.
Zona Franca de servicios
Con la presencia de Orsi, fue inaugurado el WTC de Punta del Este
El World Trade Center (WTC) de Punta del Este es la primera zona franca dedicada a los servicios en Maldonado y se espera que genere 1.300 fuentes laborales.