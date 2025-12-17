Tensión en Paso Molino: Aduana incautó mercadería y desató disturbios en zona comercial

El tradicional paseo de compras de Paso Molino, que por estos días desborda de actividad debido a las fiestas navideñas, se transformó este martes escenario de disturbios, forcejeos y un inusual "lluvia de ropa" sobre la avenida Agraciada, tras un operativo de Aduana.
Según consignó Montevideo Portal, los incidentes iniciaron luego de que un operativo de la Dirección Nacional de Aduanas intentara decomisar mercadería en puestos callejeros —principalmente calzado y vestimenta— presuntamente ingresados de contrabando o con logos falsificados.
Operativo
De acuerdo con registros audiovisuales que circularon rápidamente en redes sociales, el momento de mayor tensión ocurrió cuando los funcionarios ya habían cargado parte de lo decomisado en una camioneta oficial. En las imágenes se observa cómo los vendedores, en un intento por recuperar su capital de trabajo, se abalanzaron sobre el vehículo.
El forcejeo escaló rápidamente. En medio de los gritos y la resistencia, varias bolsas de ropa fueron abiertas o rasgadas, lo que provocó que decenas de prendas terminaran volando por los aires y esparcidas sobre el pavimento de la avenida. "La gente está laburando y no la dejan", se escuchaba reclamar a una de las vendedoras, quien acusó que se llevaron toda su mercadería.
Este tipo de situaciones no es nuevo, pero cobra otra dimensión durante la zafra de diciembre. Mientras que los comerciantes establecidos suelen reclamar por la competencia desleal y la obstrucción de las veredas, los vendedores ocasionales defienden su derecho a aprovechar el pico de consumo para subsistir.
El vídeo fue publicado por Chris Yacques, quien se presenta como periodista deportivo y animador de eventos. También se han viralizado videos difundidos desde otros perfiles.