Tensión en Paso Molino: Aduana incautó mercadería y desató disturbios en zona comercial

El forcejeo escaló rápidamente. En medio de los gritos y la resistencia, varias bolsas de ropa fueron abiertas o rasgadas, lo que provocó que decenas de prendas terminaran volando por los aires y esparcidas sobre el pavimento de la avenida. "La gente está laburando y no la dejan", se escuchaba reclamar a una de las vendedoras, quien acusó que se llevaron toda su mercadería.

Este tipo de situaciones no es nuevo, pero cobra otra dimensión durante la zafra de diciembre. Mientras que los comerciantes establecidos suelen reclamar por la competencia desleal y la obstrucción de las veredas, los vendedores ocasionales defienden su derecho a aprovechar el pico de consumo para subsistir.

El vídeo fue publicado por Chris Yacques, quien se presenta como periodista deportivo y animador de eventos. También se han viralizado videos difundidos desde otros perfiles.