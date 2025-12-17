Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad padre | hermanas | atenuantes

Parricidio

Piden 18 años de prisión para joven que asesinó al padre por abusar de él y sus hermanas

El joven tomó conocimiento que su padre había abusado de él y sus hermanas durante la infancia y le efectuó 14 balazos en la cabeza.

Hermana del imputado por matar a su padre en represalia por los abusos sexuales vividos en la infancia, reclaman que termine tanto sufrimiento y no le den 18 años de prisión.&nbsp;

 captura
El pedido de 18 años de prisión formulado por la Fiscalía contra el joven que asesinó a su padre, a quien acusaba de haber abusado sexualmente de él y de sus hermanas durante la infancia suscitó rechazo, principalmente de su familia que afirma que es desproporcionada la pena: "ya hemos sufrido demasiado, nos siguen enterrando", dijo la hermana del imputado.

El crimen ocurrió el 27 de mayo, cuando un hombre de 28 años mató de varios disparos a su padre, de 57, en la vivienda de este último, en el barrio El Monarca. Tras ocultar el arma homicida —que nunca fue hallada— y mover el cuerpo dentro de la casa, el joven se presentó ante la Policía y confesó el hecho, señalando que actuó luego de una discusión vinculada a los abusos sufridos durante la niñez.

La Fiscalía imputó al acusado por homicidio especialmente agravado, con una solicitud de pena de 18 años de penitenciaría. Entre los agravantes señalados se encuentran el uso de arma de fuego, la cantidad de disparos efectuados (14) y las maniobras posteriores al crimen para ocultar pruebas.

“Nos siguen enterrando en vida”

Una de las hermanas del imputado calificó el pedido fiscal como “excesivo”. “ Sufrimos toda la vida. Él tiene que pagar, pero 18 años es un montón. Si le dan esa condena, nos siguen enterrando en vida”, expresó, al tiempo que reclamó “un poco de justicia”.

Según explicó la crónica judicial, la pena mínima prevista para el homicidio especialmente agravado es de 10 años, que puede elevarse hasta un mínimo de 15 años por el uso de arma de fuego. La Fiscalía sostuvo que los elementos del caso justifican una pena mayor.

Atenuantes

Durante el debate en el programa Esta Boca es Mía, especialistas señalaron que el rol de la Fiscalía es acusar y que no necesariamente el juez deberá imponer la pena solicitada. Sin embargo, advirtieron que, tratándose de delitos con pena de penitenciaría, no corresponderían medidas alternativas a la prisión.

También se subrayó que, aunque el contexto familiar y los abusos denunciados generan comprensión humana, el homicidio no puede ser considerado una forma legítima de resolución del conflicto. “El monopolio de la violencia lo tiene el Estado”, señalaron, recordando que el sistema jurídico no habilita la justicia por mano propia.

Uno de los puntos más discutidos fue si los abusos sexuales podrían ser considerados atenuantes. En ese sentido, se indicó que el desafío central estará en la prueba: la acreditación judicial de los abusos, sin revictimizar a quienes los sufrieron, mediante pericias psicológicas y otros elementos probatorios.

