Petru Valensky, Ciudadano Ilustre: el humor como patrimonio cultural de Montevideo

Mario Bergara en el acto

Del acto participaron el intendente de Montevideo, Mario Bergara; la directora del Departamento de Cultura, Débora Quiring; el presidente de la Junta Departamental, Gonzalo Sánchez; y las y los ediles Diego Romaniello y Judith Varela. La ceremonia incluyó una intervención escénica de Marcelo Galli recreando personajes televisivos compartidos con Valensky y la proyección de un audiovisual con testimonios de colegas y fragmentos de su extensa carrera.

Al tomar la palabra, Bergara subrayó que “a través del humor, nos enseñó y ayudó a moldear el avance cultural en tantas dimensiones de la sociedad uruguaya”, destacando su capacidad para hacer reír y, al mismo tiempo, promover reflexión y pensamiento crítico. Quiring repasó la dimensión artística y política de su obra, especialmente durante los últimos años de la dictadura, y recordó el impacto internacional de ¿Quién le teme a Italia Fausta?, elogiada incluso por The Washington Post.

Visiblemente emocionado, Valensky agradeció la distinción y evocó sus primeros pasos artísticos en el conventillo de la calle Arrascaeta, en el Buceo, donde improvisaba actuaciones inspirado en Tita Merello y Libertad Lamarque. Dedicó palabras a amistades, elencos y afectos que lo acompañaron a lo largo del camino y cerró con un reconocimiento central: “al público, porque sin el público yo no estaría hoy acá”, concluyendo que hizo de cada espectador “un pedacito de esa familia” que lo sostuvo durante toda su vida artística.