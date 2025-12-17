Hacete socio para acceder a este contenido

Alegría compartida

Petru Valensky, Ciudadano Ilustre: el humor como patrimonio cultural de Montevideo

La Intendencia de Montevideo y la Junta Departamental distinguieron a Petru Valensky en el Teatro Solís celebrando más de cuatro décadas de arte.

La Intendencia de Montevideo y la Junta Departamental declararon Ciudadano Ilustre al artista uruguayo Petru Valensky, en una ceremonia realizada el 15 de diciembre en el Teatro Solís. El reconocimiento distingue una trayectoria excepcional que atraviesa más de cuarenta años de trabajo en teatro, cine, televisión, radio, ópera, zarzuela y carnaval.

Trayectoria

Nacido en Montevideo el 8 de agosto de 1958, Fernando Gabriel Enciso Balparda —tal su nombre de nacimiento— inició su carrera a comienzos de la década de 1980 como monologuista en el circuito de Café-Concert, actuando en bares de la ciudad. En 1986 participó en la obra infantil Los cuentos de la Selva y, dos años después, alcanzó un punto de inflexión con ¿Quién le teme a Italia Fausta?, estrenada en el Teatro del Anglo. El espectáculo, en el que asumió su primer protagónico, permaneció en cartel hasta 2003 y se convirtió en la obra de mayor permanencia ininterrumpida del país. Por ese trabajo recibió en 1989 el premio a Mejor Actor Extranjero en Miami, otorgado por la Asociación de Críticos de Arte de los Estados Unidos.

Su recorrido audiovisual incluye hitos como el programa De igual a igual a comienzos de los años noventa, su integración al elenco de Decalegrón, la película El chevrolé (1998), la conducción de Dos por noche junto a Marcelo “Fito” Galli (2003) y participaciones destacadas en Puglia y Compañía. También incursionó en el carnaval con los parodistas Los Muchachos (2010 y 2011) y condujo Hola vecinos, antecedente de La mañana en casa, ciclo del que forma parte actualmente. En 2023 recibió el Premio Florencio a la Trayectoria, máximo galardón del teatro uruguayo.

Mario Bergara en el acto

Del acto participaron el intendente de Montevideo, Mario Bergara; la directora del Departamento de Cultura, Débora Quiring; el presidente de la Junta Departamental, Gonzalo Sánchez; y las y los ediles Diego Romaniello y Judith Varela. La ceremonia incluyó una intervención escénica de Marcelo Galli recreando personajes televisivos compartidos con Valensky y la proyección de un audiovisual con testimonios de colegas y fragmentos de su extensa carrera.

Al tomar la palabra, Bergara subrayó que “a través del humor, nos enseñó y ayudó a moldear el avance cultural en tantas dimensiones de la sociedad uruguaya”, destacando su capacidad para hacer reír y, al mismo tiempo, promover reflexión y pensamiento crítico. Quiring repasó la dimensión artística y política de su obra, especialmente durante los últimos años de la dictadura, y recordó el impacto internacional de ¿Quién le teme a Italia Fausta?, elogiada incluso por The Washington Post.

Visiblemente emocionado, Valensky agradeció la distinción y evocó sus primeros pasos artísticos en el conventillo de la calle Arrascaeta, en el Buceo, donde improvisaba actuaciones inspirado en Tita Merello y Libertad Lamarque. Dedicó palabras a amistades, elencos y afectos que lo acompañaron a lo largo del camino y cerró con un reconocimiento central: “al público, porque sin el público yo no estaría hoy acá”, concluyendo que hizo de cada espectador “un pedacito de esa familia” que lo sostuvo durante toda su vida artística.

