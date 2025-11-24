Condenaron a un joven tras arrojar un envoltorio con celulares en la cárcel de Campanero

El juez de 4to turno de Lavalleja, Juan Almeida, condenó al joven de 20 años años, Jorge Daniel Garay Romero, alias “el Piki”, como autor penalmente responsable de la comisión de un delito de desacato agravado en reiteración real con un delito continuado de usurpación.
El hombre había sido detenido luego de una persecución policial tras ser descubierto arrojando un envoltorio con celulares en la quinta del Instituto Nacional de Rehabilitación del departamento de Lavalleja conocida como cárcel de Campanero.
El operativo en Lavalleja
De este operativo, que se desarrolló durante la noche del pasado viernes 21 de noviembre, participaron efectivos de la Unidad de Respuesta Policial y de la Brigada Departamental de Seguridad Rural con equipos de visión nocturna, permitiendo ubicar en la zona de la quinta del centro de rehabilitación un envoltorio conteniendo en su interior nueve celulares de diferentes modelos y marcas, siendo estos debidamente documentados por Policía Científica.
Mientras tanto, otros efectivos apostados en un puesto de control rastrillaron un descampado detrás del cementerio del este, ubicando al indagado escondido entre árboles y ramas, y a unos metros de allí la moto en la que fugó.
Este procedimiento fue asumido por la Unidad Investigativa de Seccional 1ra, dependencia donde además se aclararon los delitos de usurpación y hurto de leña registrados en julio del 2025.
El imputado, que al momento de la detención se encontraba incumpliendo medidas judiciales dispuestas por otros delitos, es poseedor de antecedentes penales y ahora deberá cumplir con seis meses de prisión efectiva.