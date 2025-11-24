Condenaron a un joven tras arrojar un envoltorio con celulares en la cárcel de Campanero

Envoltorio armado con pasto camuflando celulares

Mientras tanto, otros efectivos apostados en un puesto de control rastrillaron un descampado detrás del cementerio del este, ubicando al indagado escondido entre árboles y ramas, y a unos metros de allí la moto en la que fugó.

Este procedimiento fue asumido por la Unidad Investigativa de Seccional 1ra, dependencia donde además se aclararon los delitos de usurpación y hurto de leña registrados en julio del 2025.

El imputado, que al momento de la detención se encontraba incumpliendo medidas judiciales dispuestas por otros delitos, es poseedor de antecedentes penales y ahora deberá cumplir con seis meses de prisión efectiva.