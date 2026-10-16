Condenaron a una mujer en Tacuarembó por estafar con el método del falso accidente de tránsito

Tras el análisis de la información obtenida y de las diferentes diligencias practicadas, se logró vincular con los hechos denunciados a una mujer de 22 años, de iniciales W.Y.V.M. y carente de antecedentes penales, domiciliada en el departamento de Canelones.

Libertad a prueba por 22 meses para la estafadora

La mujer fue detenida y en las últimas horas compareció ante la Justicia competente en audiencia realizada en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó de 5º Turno.

En dicha instancia e dispuso la condena de la mujer de 22 años, como autora penalmente responsable de “reiterados delitos de estafa”, a cumplir la pena de 22 meses de prisión, bajo régimen de libertad a prueba. Disponiéndose para los primeros 6 meses, el arresto domiciliario nocturno con la colocación de dispositivo de monitoreo electrónico.

Para los siguientes 16 meses se establecieron las siguientes obligaciones, fijar domicilio, someterse ante la sujeción orientación y vigilancia de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama), presentarse una vez por semana ante la Seccional correspondiente al domicilio y realizar 10 horas de servicio comunitario en el plazo legal de 1 mes.