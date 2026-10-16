Una mujer de 22 años fue condenada tras una investigación a cargo del Departamento de Delitos Complejos se inició a partir de tres denuncias por estafas que fueron reportadas en diciembre de 2025, que tuvieron como víctimas a personas adultas mayores de los departamentos Rivera y Tacuarembó, por grandes montos de dinero en efectivo en dólares y pesos uruguayos.
Operación Vínculo
Condenaron a una mujer en Tacuarembó por estafar con el método del falso accidente de tránsito
Una mujer de 22 años fue condenada por estafar a personas mediante llamadas en las que alertaba que un familiar había atropellado a una mujer embarazada.