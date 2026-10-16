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Sociedad mujer | estafar | accidente

Operación Vínculo

Condenaron a una mujer en Tacuarembó por estafar con el método del falso accidente de tránsito

Una mujer de 22 años fue condenada por estafar a personas mediante llamadas en las que alertaba que un familiar había atropellado a una mujer embarazada.

Mujer condenada por estafas no irá a la cárcel.

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Por Redacción Caras y Caretas

Una mujer de 22 años fue condenada tras una investigación a cargo del Departamento de Delitos Complejos se inició a partir de tres denuncias por estafas que fueron reportadas en diciembre de 2025, que tuvieron como víctimas a personas adultas mayores de los departamentos Rivera y Tacuarembó, por grandes montos de dinero en efectivo en dólares y pesos uruguayos.

"Operación Vínculo"

En el marco de las tareas investigativas dirigidas por la Fiscalía Letrada de 1º Turno, se procuró establecer la conexión entre las distintas maniobras que consistían en comunicarse con personas mayores y ponerlas en conocimiento de que familiares habían protagonizado un accidente de tránsito, en el cual la víctima sería una mujer embarazada que, como consecuencia del siniestro, habría perdido su embarazo.

En este contexto, aprovechándose de la preocupación y la necesidad de las víctimas por procurar la libertad y evitar una eventual condena de sus familiares, la mujer solicitaba la entrega de una importante suma de dinero para resolver el problema.

Tras el análisis de la información obtenida y de las diferentes diligencias practicadas, se logró vincular con los hechos denunciados a una mujer de 22 años, de iniciales W.Y.V.M. y carente de antecedentes penales, domiciliada en el departamento de Canelones.

Libertad a prueba por 22 meses para la estafadora

La mujer fue detenida y en las últimas horas compareció ante la Justicia competente en audiencia realizada en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó de 5º Turno.

En dicha instancia e dispuso la condena de la mujer de 22 años, como autora penalmente responsable de “reiterados delitos de estafa”, a cumplir la pena de 22 meses de prisión, bajo régimen de libertad a prueba. Disponiéndose para los primeros 6 meses, el arresto domiciliario nocturno con la colocación de dispositivo de monitoreo electrónico.

Para los siguientes 16 meses se establecieron las siguientes obligaciones, fijar domicilio, someterse ante la sujeción orientación y vigilancia de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama), presentarse una vez por semana ante la Seccional correspondiente al domicilio y realizar 10 horas de servicio comunitario en el plazo legal de 1 mes.

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