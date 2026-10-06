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Sociedad mujer | ganado | Lavalleja

Le robaron $ 167.000

Mujer de 77 años fue estafada haciéndole creer que había ganado en la Tómbola

Los estafadores le hicieron creer que tenía un premio de $ 651.000 para cobrar, pero que antes debía adelantar $ 77.000. Luego le sacaron otros $ 90.000 con los datos de su tarjeta.

Investigan inédita estafa a una mujer en Lavalleja.

Investigan inédita estafa a una mujer en Lavalleja.
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Por Redacción Caras y Caretas

Una mujer de 77 años fue estafada en Lavalleja por delincuentes que la engañaron con un falso premio de la Tómbola. Los delincuentes contactaron a la víctima por teléfono y le dijeron que su premio era de $ 651.000, pero para cobrarlo debía abonar antes $ 77.000.

Según un comunicado de la Jefatura de Lavalleja, también le pidieron datos de su tarjeta de crédito.

Por este motivo, además de recibir la transferencia de $ 77.000, los delincuentes utilizaron la foto de la tarjeta del banco enviada por la señora para robarle otros $ 90.000, por lo que la estafa totalizó $ 167.000.

Ahora, la Policía de Lavalleja busca dar con los estafadores.

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