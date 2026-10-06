Una mujer de 77 años fue estafada en Lavalleja por delincuentes que la engañaron con un falso premio de la Tómbola. Los delincuentes contactaron a la víctima por teléfono y le dijeron que su premio era de $ 651.000, pero para cobrarlo debía abonar antes $ 77.000.
Le robaron $ 167.000
Mujer de 77 años fue estafada haciéndole creer que había ganado en la Tómbola
Los estafadores le hicieron creer que tenía un premio de $ 651.000 para cobrar, pero que antes debía adelantar $ 77.000. Luego le sacaron otros $ 90.000 con los datos de su tarjeta.