Conexión Ganadera: confirman imputación por lavado de activos y prisión para Iewdiukow

En la sentencia se advierte que “es altamente probable” que la deuda de la empresa con los 4.300 damnificados se transforme en incobrable.

Tribunal de Apelaciones confirmó la prisión preventiva para Ana Iewdiukow, socia de Conexión Ganadera.

 Foto: Leonardo Carreño/FocoUy
A fines de octubre la jueza en lo penal de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, amplió la imputación contra la socia fundadora de Conexión Ganadera Ana Iewdiukow, por un delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia, y dispuso su prisión preventiva hasta el 10 de febrero.

Olivera tomó esa decisión tras cinco horas de audiencia en las que fue determinante la presentación por parte del fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, de dos nuevos elementos en la investigación penal: el hallazgo de un apartamento en Madrid a nombre de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow y la detección, por parte de una de las agencias de inteligencia española, de la apertura de una cuenta en el Open Bank, un banco 100% online del Grupo Santander, que fue abierta y cerrada el 29 de agosto de este año.

En las últimas horas el Tribunal de Apelaciones de 4° Turno confirmó la prisión preventiva hasta el 10 de febrero para Ana Iewdiukow, socia de Conexión Ganadera y esposa de Pablo Carrasco, además de ratificar el delito de lavado de activos impuesto por la jueza Diovanett Olivera tras el pedido de la Fiscalía.

Según la sentencia, Iewdiukow “participó activamente en la operativa comercial y financiera de Conexión Ganadera, firmando contratos con inversores y gestionando operaciones a través de otras empresas del grupo”.

“Se trata de la cónyuge, socia de Hernandarias, socia de Conexión Ganadera, y admitido por la propia imputada que el dinero provenía de esta última empresa, algo que tampoco se puede soslayar”, indica el documento respecto a las transferencias millonarias que realizó la mujer con destino a España.

Si bien para la Fiscalía, dirigida por Enrique Rodríguez, aún no está claro si Iewdiukow abrió o no la cuenta en el exterior mientras estaba en prisión domiciliaria, para el tribunal se trata de “información de calidad” que “lleva a un riesgo de peligro concreto para cambiar la medida cautelar”.

Deuda incobrable

La sentencia también aborda el funcionamiento de Conexión Ganadera y asegura que “es altamente probable” que la deuda de la empresa con los 4.300 damnificados se transforme en incobrable.

“El hecho de que la empresa haya priorizado el pago de utilidades mientras enfrentaba este escenario comprometió su estabilidad financiera y generó una erosión gradual de sus recursos, lo que sugiere un posible vaciamiento de la empresa”, añade, y considera que “la operativa se transformó en un verdadero esquema Ponzi”.

A su vez, se señala que los imputados, Carrasco y la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, “desplegaron innumerables publicidades y discursos, alentando la inversión en la empresa sin advertir a los inversores del potencial riesgo que estaban corriendo”.

