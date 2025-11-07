Conexión Ganadera: confirman imputación por lavado de activos y prisión para Iewdiukow

Según la sentencia, Iewdiukow “participó activamente en la operativa comercial y financiera de Conexión Ganadera, firmando contratos con inversores y gestionando operaciones a través de otras empresas del grupo”.

“Se trata de la cónyuge, socia de Hernandarias, socia de Conexión Ganadera, y admitido por la propia imputada que el dinero provenía de esta última empresa, algo que tampoco se puede soslayar”, indica el documento respecto a las transferencias millonarias que realizó la mujer con destino a España.

Si bien para la Fiscalía, dirigida por Enrique Rodríguez, aún no está claro si Iewdiukow abrió o no la cuenta en el exterior mientras estaba en prisión domiciliaria, para el tribunal se trata de “información de calidad” que “lleva a un riesgo de peligro concreto para cambiar la medida cautelar”.

Deuda incobrable

La sentencia también aborda el funcionamiento de Conexión Ganadera y asegura que “es altamente probable” que la deuda de la empresa con los 4.300 damnificados se transforme en incobrable.

“El hecho de que la empresa haya priorizado el pago de utilidades mientras enfrentaba este escenario comprometió su estabilidad financiera y generó una erosión gradual de sus recursos, lo que sugiere un posible vaciamiento de la empresa”, añade, y considera que “la operativa se transformó en un verdadero esquema Ponzi”.

A su vez, se señala que los imputados, Carrasco y la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, “desplegaron innumerables publicidades y discursos, alentando la inversión en la empresa sin advertir a los inversores del potencial riesgo que estaban corriendo”.