Uruguay, entre los 30 mejores ecosistemas del mundo, celebra el Mes del Emprendimiento

La agenda completa está disponible en semanaemprendedora.uy.

Un ecosistema en expansión

El ecosistema emprendedor uruguayo se consolida como uno de los más sólidos de la región. De acuerdo con el Índice de Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico (ICSEd-Prodem) 2023, Uruguay se ubica entre los 30 mejores del mundo y ocupa el segundo lugar en Sudamérica. Además, según el ranking global Startup Blink 2025, figura en el puesto 61 a nivel mundial y quinto en la región, superando a países con poblaciones mucho mayores.

Estos resultados se explican por una política sostenida de fomento al emprendimiento. Desde hace más de una década, organismos como la ANDE y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) han desarrollado programas que facilitan el acceso a financiamiento, capacitación y redes de contacto, permitiendo que cientos de startups se consoliden y escalen sus proyectos.

Jóvenes que marcan tendencia

El espíritu emprendedor uruguayo tiene rostro joven. Según el Reporte GEM 2023, el 26,8% de la población entre 18 y 64 años participa en etapas tempranas de actividad emprendedora. En el grupo de 18 a 24 años, la cifra asciende al 31%, reflejando una generación que apuesta por innovar y generar impacto.

El país también sobresale por su entorno favorable. El ICSEd-Prodem 2023 destaca sus condiciones sociales, políticas y culturales, con liderazgo regional en inclusión y apoyo al emprendimiento, y una amplia oferta de programas estatales de acompañamiento que refuerzan la red de oportunidades.

Durante todo el mes, se desarrollarán actividades gratuitas en los 19 departamentos, organizadas por instituciones públicas, privadas y educativas. Charlas inspiradoras, espacios de networking y presentaciones de casos exitosos integran una agenda que busca fortalecer vínculos, promover la innovación y visibilizar el talento uruguayo.