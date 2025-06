Congreso de Intendentes aprobó creación de libreta por puntos

La principal característica del nuevo sistema es que los conductores comenzarán con un saldo inicial de puntos, que irán perdiendo en caso de cometer infracciones de tránsito.

Puntos

Los conductores comienzan con 12 puntos, a excepción de quienes saquen la libreta por primera vez o tengan su permiso tras habérsele retirado. En ese caso serán ocho puntos y podrán llegar a 12 si están dos años sin cometer infracciones.

Quienes ya tienen 12 puntos y en tres años no cometan infracciones, sumarán dos puntos, llegando a 14. Si pasa un año más, llegarán al máximo posible: 15.

Los puntos se perderán con algunas infracciones. La quita total ocurrirá con las infracciones más graves: consumo de alcohol y otras drogas; negarse a las pruebas de alcohol y otras drogas; participar en competencias vehiculares no autorizadas.

Un segundo grupo de dos infracciones tienen una pena de quita de seis puntos: uso del teléfono celular o cualquier otro medio o sistema de comunicación que implique el uso de manos durante la conducción y conducir al doble o más de la velocidad permitida.

Finalmente, otro grupo de infracciones implica la pérdida de dos puntos: conducir vehículos sin el permiso habilitante a la categoría correspondiente; exceso de velocidad que supere 30 kilómetros la velocidad permitida; no uso de cinturón de seguridad; no usar casco en moto; no usar cinturón retráctil infantil.

Llegado a cero automáticamente se suspende el permiso por tres meses. Una vez que se cumple el lapso, están habilitados a recuperar los puntos.

Como recupear los pauntos

En primer lugar, si en dos años no se cometen nuevas infracciones, se recuperar seis puntos, no superando un máximo de 12.

En segundo, los cursos otorgan un máximo de seis puntos, no pudiendo superar un máximo de ocho. Se pueden realizar los cursos una vez cada dos años.

Los conductores profesionales podrán realizar cursos anualmente.