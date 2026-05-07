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Sociedad Facultad de Humanidades |

Cooperación con genocidas not found

Facultad de Humanidades aprobó revocación de convenio con Israel y lo elevará al CDC

La Universidad de Tel Aviv mantiene vínculos de cooperación con el ejército de Israel, por lo tanto colabora con el apartheid y la limpieza étnica.

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. Busca cancelar lazos de cooperación académica entre la Universidad de la República e Israel.&nbsp;

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. Busca cancelar lazos de cooperación académica entre la Universidad de la República e Israel. 
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La decisión, tomada por unanimidad en el Consejo de la FHCE, solicita al máximo órgano de la Udelar la cancelación del acuerdo con Israel vigente desde 1985. El pedido deberá ser evaluado ahora por el Consejo Directivo Central. La Facultad no está dispuesta a colaborar con cómplices o ejecutores de un genocidio.

Tal como estaba previsto, el Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) aprobó el miércoles 6 de mayo la solicitud de revocación del convenio marco que la Universidad de la República mantiene con la Universidad de Tel Aviv desde 1985.

La resolución fue respaldada por unanimidad por los integrantes del Consejo, sin votos en contra. En la misma sesión, se dispuso mandatar al decano, Nicolás Duffau, para que eleve formalmente la propuesta ante el Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar, que será el órgano encargado de tomar la decisión final sobre la vigencia del acuerdo.

Fundamentos de la decisión

Según lo planteado en la sesión del Consejo, la solicitud de revocación se sustenta en el argumento de que la Universidad de Tel Aviv mantiene vínculos de cooperación con el ejército israelí. Desde el órgano se consideró que esta situación resulta incompatible con los principios de defensa de los derechos humanos que rigen a la Universidad de la República, especialmente en el contexto del conflicto en Gaza .

La decisión de la FHCE se da en un contexto más amplio de revisión de los vínculos académicos con instituciones israelíes. Antecedentes recientes incluyen la decisión del CDC de solicitar asesoramiento jurídico sobre los convenios vigentes y el rechazo a la apertura de una oficina de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) en la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Próximos pasos

Con la aprobación de este miércoles, la pelota queda ahora en el tejado del Consejo Directivo Central de la Udelar. El máximo órgano de gobierno de la universidad deberá analizar el pedido de la Facultad de Humanidades y resolver si procede a la revocación definitiva del convenio marco con la Universidad de Tel Aviv.

Reacciones

La decisión ya ha comenzado a generar repercusiones en el ámbito político. El diputado colorado Felipe Schipani, presidente de la Comisión de Educación y Cultura, había calificado la iniciativa como "claramente antisemita" en declaraciones previas y adelantó que convocará al decano Duffau a dar explicaciones por la medida.

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