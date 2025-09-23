Endurecen multas por picadas y estacionamiento irregular: más radares y fiscalización de la IM

Control con nuevos radares: Se instalarán siete radares adicionales para fiscalizar el estacionamiento y la detención irregular en arterias clave de la ciudad. Además, se reforzarán los controles en los carriles exclusivos de ómnibus con las 58 cámaras ya instaladas en la flota del transporte público.

Radar en la rambla de Punta Gorda: En respuesta al trágico accidente que cobró dos vidas, la IM colocará un radar de velocidad en la rambla entre Cúneo Perinetti y 6 de Abril para reducir la velocidad en esa curva de alto riesgo. Según el director de Movilidad, Germán Benítez, este radar es una de las primeras acciones "para obligar a los automóviles a reducir sustantivamente la velocidad".