Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad medidas | convenio |

Reinserción laboral

Convenio entre Untmra y Dinama permitirá capacitar a 500 personas que cumplen medidas alternativas

El convenio entre la Fundación Untmra y la Dirección Nacional de Medidas Alternativas se da en el marco de un plan de inclusión social y reinserción laboral.

Firma de convenio entre la Fundación Untmra y la Dirección Nacional de Medidas Alternativas.

Firma de convenio entre la Fundación Untmra y la Dirección Nacional de Medidas Alternativas.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama) y la Fundación de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra) firmaron un convenio de cooperación para capacitar a 500 personas que actualmente cumplen medidas alternativas a la prisión, en el marco de un plan de inclusión social y reinserción laboral.

La firma del acuerdo contó con la presencia de la directora de la Dinama, Patricia Peralta, y del presidente de la Untmra, Julio Pérez.

Detalles del convenio

El convenio busca promover proyectos educativos y culturales dirigidos a personas con penas alternativas, fomentando su desarrollo personal y laboral.

En este sentido, se implementarán cursos financiados por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) en distintas áreas productivas como herrería, soldadura, panadería y Sistemas Constructivos No Tradicionales (SCNT), con formación tanto teórica como práctica.

Además, se proyecta la creación de un taller de gastronomía básica, enfocado en seguridad e higiene alimentaria, bromatología y elaboración de productos de panadería, pizzería y catering.

“Queremos que las personas sientan que cuando pasan por la Dinama tienen oportunidades, no castigo. Apostamos al aprendizaje, a la capacitación y a la formación como herramientas para que desistan de delinquir y puedan reinsertarse plenamente en la sociedad”, expresó Patricia Peralta.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia del Ministerio del Interior de fortalecer las políticas de medidas alternativas y mejora de la oferta programática enfocada en la educación, capacitación laboral y programas de tratamiento para mejorar la rehabilitación y reinserción social.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar