Convenio entre Untmra y Dinama permitirá capacitar a 500 personas que cumplen medidas alternativas

En este sentido, se implementarán cursos financiados por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) en distintas áreas productivas como herrería, soldadura, panadería y Sistemas Constructivos No Tradicionales (SCNT), con formación tanto teórica como práctica.

Además, se proyecta la creación de un taller de gastronomía básica, enfocado en seguridad e higiene alimentaria, bromatología y elaboración de productos de panadería, pizzería y catering.

“Queremos que las personas sientan que cuando pasan por la Dinama tienen oportunidades, no castigo. Apostamos al aprendizaje, a la capacitación y a la formación como herramientas para que desistan de delinquir y puedan reinsertarse plenamente en la sociedad”, expresó Patricia Peralta.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia del Ministerio del Interior de fortalecer las políticas de medidas alternativas y mejora de la oferta programática enfocada en la educación, capacitación laboral y programas de tratamiento para mejorar la rehabilitación y reinserción social.