La Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama) y la Fundación de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra) firmaron un convenio de cooperación para capacitar a 500 personas que actualmente cumplen medidas alternativas a la prisión, en el marco de un plan de inclusión social y reinserción laboral.
Reinserción laboral
Convenio entre Untmra y Dinama permitirá capacitar a 500 personas que cumplen medidas alternativas
El convenio entre la Fundación Untmra y la Dirección Nacional de Medidas Alternativas se da en el marco de un plan de inclusión social y reinserción laboral.